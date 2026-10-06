Karina Milei impulsa a Nadia Márquez al frente de la Comisión de Acuerdos del Senado

La senadora por Neuquén Nadia Márquez (La Libertad Avanza) sería designada presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, el cuerpo que dictamina sobre los pliegos de jueces, fiscales y defensores, y también sobre los de los directores del Banco Central.

La decisión fue impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que busca tener a una dirigente de su confianza en ese lugar, según consignó Noticias Argentinas. Márquez ocuparía la vacante que dejó el riojano Juan Carlos Pagotto, fallecido la semana pasada. Pagotto también era cercano a la hermana del Presidente y al titular de Diputados, Martín Menem.

La jugada le pondría un freno a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, que pretendía proponer para el cargo a un senador de su confianza.

Un cuerpo clave para el Gobierno y los pliegos en juego

La comisión tiene un peso central para el Gobierno. En lo que va del año, el Senado aprobó más de 170 pliegos. Entre ellos figuran el de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y los de los camaristas federales Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, que deben revisar causas sensibles para el oficialismo, como la de $LIBRA.

Márquez asumiría este miércoles, antes de la audiencia pública convocada para las 11. La mayor expectativa está puesta en Fernando D’Alessandro, postulado para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. También expondrán Santiago Bahamondes, candidato a defensor público en Mendoza, Arlindo Otto Kurtz, candidato a fiscal en Misiones, y nueve postulantes a fiscales en la Ciudad de Buenos Aires.