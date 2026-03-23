Karina Milei sería la encargada de definir el futuro de Manuel Adorni en el Gabinete: quiénes podrían reemplazarlo

El clima en la Casa Rosada combina la hermeticidad oficial con una tensión latente. Aunque la figura de Manuel Adorni quedó bajo la lupa tras una seguidilla de controversias por su ética pública y su patrimonio, el «Triángulo de Hierro» mantiene, por ahora, un cierre de filas total en torno al funcionario.

“Manuel está intacto. Inamovible”, definió en las últimas horas un alto funcionario del gobierno de Javier Milei, buscando desactivar los rumores de pasillo. La confianza personal del Presidente aparece como el principal activo del Jefe de Gabinete en este contexto de hostilidad política y judicial.

El escandalo de Manuel Adorni: factor confianza y la resistencia interna

Fuentes cercanas a la dinámica diaria de la gestión subrayan que el mandatario prioriza la sintonía de trabajo por sobre las críticas externas.

“Lo van a bancar, Javier necesita alguien que soporte su ritmo de trabajo y al que le tenga confianza. No quedan muchos así en el Gobierno. Con Guillermo Francos estaba cómodo, y con Manuel también”,indicaron fuentes del circulo intimo del presidente a La Nación.

Sin embargo, esa estabilidad tiene un límite marcado por la cúpula libertaria. “Estará hasta que ellos decidan”, comentó una alta fuente de La Libertad Avanza, dejando claro que la última palabra sobre su permanencia o salida está en manos del círculo íntimo presidencial, con Karina Milei como figura central en la toma de decisiones.

Las causas que erosionan la confianza presidencial

El blindaje que solía proteger al exvocero se fracturó por tres frentes judiciales y éticos que contradicen el discurso oficial de austeridad:

Viajes de lujo: El polémico traslado de su esposa, Bettina Angeletti , a Nueva York y un viaje familiar a Punta del Este en un avión privado , maniobra que ya es investigada judicialmente.

El polémico traslado de su esposa, , a Nueva York y un viaje familiar a , maniobra que ya es investigada judicialmente. Omisión patrimonial: La denuncia por la propiedad no declarada en el exclusivo country Indio Cuá Golf Club .

La denuncia por la propiedad no declarada en el exclusivo country . Sombra Cripto: Una vinculación tangencial con Mauricio Novelli, el empresario investigado por la estafa de la criptomoneda $LIBRA.

La danza de nombres para la sucesión de Manuel Adorni

En los pasillos de la Casa Rosada, la cautela de los ministros convive con rumores de un recambio que ya tiene candidatos en carpeta. La decisión final recae en la Secretaría General de la Presidencia, que debe evaluar el costo político de sostener a Adorni. Los nombres que circulan como posibles reemplazos son: