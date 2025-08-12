La Asociación de Magistrados de Chubut no quiere la eliminación de los fueros y recurrió a la Corte Suprema

La pelea por la eliminación o no de los fueros llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales presentó una acción de inconstitucionalidad tras la aprobación por parte de la Legislatura provincial de un proyecto enviado por el gobernador Ignacio Torres que propone terminar con ese privilegio para los tres poderes del Estado e incluso para los sindicalistas.

En el proyecto aprobado se convoca a una consulta popular por el “sí” o el “no” la que se realizará conjuntamente con las elecciones de medio término del próximo 26 de octubre. La situación ha provocado un enfrentamiento entre la asociación y Torres. Además, apenas el enfrentamiento escaló, impulsó la renuncia del anterior presidente de la Asociación de Magistrados Claudio Petris a quien Torres y otros funcionarios denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por presuntos hechos de abuso sexual y laboral.

Claudio Petris, expresidente de la Asociación de Magistrados, a quien el goberandor Torres y otros funcionarios denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por presuntos hechos de abuso sexual y laboral.

Ahora, llegó el contraataque de la asociación que presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exigiendo que el máximo órgano judicial del país declare inválida la ley que elimina los fueros para “proteger la independencia judicial” y que ello “garantice un juicio imparcial y que se respete la autonomía de los jueces”. Y agregó que “son garantías constitucionales que protegen a los jueces frente a presiones políticas o procesos arbitrarios”.

Para Torres, la asociación representa “el gremio” de los jueces y ya le anticipó a diario RIO NEGRO que “el sí a la reforma de la Constitución Provincial ganará con el 90 por ciento de los votos. Que dejen que la gente se exprese, que la dejen votar. Eso es inconstitucional, no dejar a los ciudadanos expresarse a través de las urnas”, dijo el gobernador.

La reforma de los artículos 247 y 248 de la carta magna provincial es la que impulsa el Poder Ejecutivo. No le quita a los funcionarios, jueces y sindicalistas la inmunidad de expresión. Si deja sin efecto la de llevarlos a proceso y llevarlos a juicio si cometen delito. La Asociación de Magistrados y Funcionarios se ha expresado numerosas veces en contra de opiniones del gobernador que tuvo varios cruces con algunos jueces provinciales. También cruzó en su momento al juez federal de Esquel Guido Otranto por no haber dispuesto en su momento la detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala quien poco tiempo después huyó a Chile.

Ahora habrá que ver si la Corte Suprema de Justicia de la Nación toma alguna determinación en relación a la apelación de la asociación. Para Torres, diputados y otros funcionarios, los fueros “son un privilegio que debe terminar y eso es lo que piensa toda la ciudadanía de Chubut”.

El gobernador ya firmó el decreto que convoca a la consulta popular del 26 de octubre. En Chubut se votará con boleta única de papel para la renovación de mandato de dos diputados nacionales y por el aval o no a la reforma constitucional que termine con los fueros.