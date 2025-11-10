La CAIC apunta a potenciar los recursos turísticos de Roca

La presidenta de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) Daniela Tauro informó que la entidad tiene el foco puesto en fomentar el turismo local. Además, comentó sobre cuáles son los proyectos que se están priorizando actualmente entre los que figuran el centro comercial abierto y la nueva edición del Premio Mentores, que se concretó el último sábado.

Proyecto Crux en Roca

En la búsqueda por potenciar el turismo en Roca, la CAIC está llevando a cabo el Proyecto Crux, que consiste en tres miradores colocados en distintos puntos de la ciudad aún a definir, todos realizados con madera de plástico reciclado.

El proyecto surgió desde la subcomisión de turismo en conjunto con el Municipio de Roca y la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), que fue inaugurada este año. Desde la CAIC surgió el que es el primer proyecto presentado, aún en espera de una resolución, y la idea es replicarlo en toda la zona del Alto Valle.

Estas medidas responden a la necesidad que ven desde la CAIC de impulsar un área que la ciudad no está aprovechando, según afirmó su presidenta: «Roca aún no está posicionado como zona turística, lo que es una pena porque no estamos valorando lo que tenemos».

Nuevos avances en el Centro Comercial a Cielo Abierto

En los últimos meses la CAIC firmó el convenio en conjunto con el Municipio de Roca, la Federación de Entidades Empresariales de Río Negro y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para avanzar con la realización del Centro Comercial a Cielo Abierto en Roca.

«Ya estuvimos los primeros contactos con el CAME y una arquitecta que nos dio un pantallazo de lo que ella ve de Roca para poder armar el centro comercial. Falta el diagnóstico y la propuesta que nos va a traer» afirmó Tauro.

La iniciativa apunta a revitalizar el espacio urbano y potenciar el comercio local a partir de una estrategia integral que va a combinar el mejoramiento de un espacio urbano con la articulación entre los comerciantes, municipios, cámaras, y actividades culturales y promocionales.

«Es un sistema que se está popularizando, incluso después de la pandemia y que de hecho CAME ha ayudado a desarrollar varios en el país ya», afirmó Tauro y agregó que es una articulación entre comerciantes, municipios y cámaras empresarias.

Según indicó Tauro anteriormente a este medio, en Roca, hay varias zonas con fuerte desarrollo comercial que podrían convertirse en Centro Comercial a Cielo Abierto. Entre las calles con mayor actividad se destacan San Juan, Mendoza, Villegas, Damas Patricias y Tucumán. La iniciativa podría implementarse en cualquiera de ellas, o incluso abarcar varias, según lo definan las estrategias que se acuerden en las próximas etapas.

Premio Mentores edición 2025

El sábado se celebró la edición 2025 del Premio Mentores en la Asociación Española (España 1371), donde se homenajeó a las distintas empresas locales. Al evento asistieron más de 300 personas, donde se premió y homenajeo a los distintos proyectos de la ciudad.

Los proyectos tuvieron la oportunidad de destacarse en 10 categorías distintas: trayectoria; innovación; emprendimiento revelación; responsabilidad ambiental; responsabilidad social; servicios para la industrial; gastronomía; negocios de proximidad; cultura, deporte y educación; e imagen, moda y cuidado personal. «La idea es darle visibilidad, es un mimo al empresario y al comerciante» comentó la presidenta de la CAIC.