La campaña del Frente de Izquierda en Río Negro, con eje en las “luchas callejeras”

El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad presentó en Bariloche sus candidatos para la elección de octubre en Río Negro, cuyo discurso de campaña confronta por igual con las políticas del presidente Javier Milei y con el gobernador Alberto Weretilneck.

Los cuatro partidos que integran el Frente tienen presencia en la lista, que busca mejorar su performances anteriores. En Río Negro la fuerza de izquierda obtuvo un 4,8% de los votos en las legislativas nacionales de 2021, mientras que en 2023 se acercó también al 5% en las legislativas nacionales. En Bariloche alcanzó el 8%.

Gabriel Musa pertenece al Partido Obrero y encabeza la lista para Diputados. En la rueda de prensa realizada en Bariloche señaló que el Frente de Izquierda Unidad tienen en octubre la oportunidad de ser “una bocanada de aire fresco para alimentar las luchas contra el gobierno y reforzar la perspectiva de una salida de los trabajadores”.

Señaló que “la lucha es en las calles” y aseguró que las recientes elecciones en Buenos Aires demostraron que Milei “no tiene mandato para llevar adelante las medidas antipopulares que viene ejecutando”.

La primera candidata a senadora del FITU es la referente barilochense del Partido de los Trabajadores Socialistas, Alhue Gavuzzo, quien aseguró que las elecciones llegan “en un contexto particular, donde se cae cada vez más el relato del gobierno nacional”.

Dijo que el presidente “ganó mintiendo, dijo que iba a ajustar a la casta y enfrentar a los corruptos, pero terminó transando con la casta y envuelto en casos de corrupción”.

También apuntó contra el gobierno provincial y dijo que el partido que encabeza Weretilneck fue “uno de los tantos aliados claves para que Milei desarrolle su plan ajustador y entreguista”.

“Frenar el ajuste y el saqueo”

Además del PO y el PTS integran el frente el partido Izquierda Socialista, representado por la primera candidata a diputada Paula Gramajo, y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, quien aportó el segundo en esa nómina, Jorge Paulic.

Gavuzzo criticó al gobierno provincial por firmar acuerdos “con una petrolera inglesa”, mientras en Bariloche realizaba un acto por Malvinas. “Para enfrentar el ajuste y el saqueo llamamos a esta movilizados y en octubre votar al Frente de Izquierda”, afirmó.

Paulic sostuvo que la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires se explica no solo “por el escándalo de las coimas”, sino por “la acumulación de luchas en la calle, donde estuvieron los trabajadores del Garrahan, los jubilados, los movimientos de discapacidad y tantos sectores populares, con acompañamiento del Frente de Izquierda”.

Gramajo subrayó que el FIT-U “es la única alternativa política que se opone al pago de la adeuda externa” y propone destinar esos recursos “a salud, educación y fuentes de trabajo, que permitan construir 50 mil viviendas en Río Negro”.

La tarea proselitista no es sencilla para el Frente de Izquierda, apuntó Gavuzzo. Djo que necesitan apelar a todos los recursos para visibilizar sus proyectos, porque se trata de una campaña “a pulmón”, complicada por la extensión de la provincia y porque los candidatos no tienen licencias en sus trabajos.

Aseguró sin embargo que la perspectiva es muy buena, que la izquierda tiene todo dado para mejorar sus resultados anteriores. “Va a ser mucho mejor elección que en otros momentos. Hay sectores del peronismo que nos dicen todo el tiempo que nos van a votar. Y no solo a nosotros, lo dicen publicamente”, aseguró.