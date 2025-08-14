Está la primera lista completa de candidatos para el Congreso por Río Negro

Alhue Gavuzzo firmó este jueves su candidatura en el juzgado de Bariloche. Encabeza la lista del Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad. Gentileza

El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad definió su lista completa de candidatos a senadores y diputados por Río Negro en una reedición de la alianza entre cuatro fuerzas.

La barilochense y referente del PTS Alhue Gavuzzo encabezará la lista de senadores, acompañada por Rafael Maigua como segundo candidato, y Cecilia Carrasco y Hugo Soul como suplentes.

En el tramo de Diputados encabeza la lista del FIT Paula Roxana Gramajo y en segundo orden Gabriel Musa. Como suplentes se postulan Fernanda Garramuño y Jorge Paulic.

El frente electoral, que mantiene su alianza desde 2011 y se presenta en 23 distritos del país, y lo integran además del PTS, el Partido Obrero, la Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Los candidatos del FIT firmaban hoy sus postulaciones en los juzgados de cada región para presentar la documentación formal en las próximas horas, antes del plazo del domingo 17.

La candidatura de Gavuzzo fue la primera que se definió y confirmó días atrás, luego de la conformación de la alianza. La dirigente del PTS es bióloga e investigadora de Conicet en Bariloche y fue candidata a diputada nacional en 2023.

“Es un orgullo y una responsabilidad encabezar la campaña en la provincia. Una vez más buscaremos promover una agenda política que priorice los derechos de los trabajadores ante el ajuste de Milei y de Weretilneck, independiente de la oposición que en el Congreso fue colaborando con las principales leyes que necesitó Milei para ajustar”, señaló la candidata al anunciarse su postulación por el FIT.

La defensa del medio ambiente y los pueblos originarios, son parte de las premisas del FIT que tiene una propuesta “contra el extractivismo, desarrollando las propuestas anticapitalistas y socialistas”, señalaron desde el espacio.





