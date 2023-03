La candidata de Cambia Río Negro criticó la gestión de Di Tella: «Cipolletti es una casa sucia»

Cambia Río Negro confirmó finalmente quién será su candidata a intendente para la ciudad de Cipolletti. Se trata de Valeria Lo Cacciato, una comerciante de la ciudad. Esta mañana en diálogo con RÍO NEGRO RADIO Lo Cacciato expresó su visión de Cipolletti y comentó las propuestas que tiene para mejorar la ciudad en caso de ser electa.

Valeria Lo Cacciato expresó que este nuevo desafío que implica su candidatura la está sacando de su zona de confort de manera sorpresiva. “Me pidieron que diera el sí a la candidatura por haber crecido en la ciudad. El apoyo que recibí cuando comenzó a circular en redes fue tan grande que tuve que decir que sí” explicó Lo Cacciato en dialogo con RÍO NEGRO RADIO.

La candidata de Cambia Río Negro estuvo recorriendo la ciudad para dialogar con los vecinos. “Hace 10 días estoy recorriendo maratónicamente la ciudad. “Por lo que me contaron los vecinos y como vecina sé qué hace cuatro o cinco meses las cuestiones básicas de un municipio no está satisfechas. Cipolletti hoy es una casa sucia, no hay barrido, no hay recolección de residuos, las plazas están abandonadas” sentenció Lo Cacciato.

Además declaró que limpiar y ordenar la ciudad es una de las primeras cuestiones a resolver en caso de ser electa. También explico que le interesa que se vuelva a la conformación de juntas vecinales. “Los vecinos necesitan que trabajemos en conjunto, me han manifestado su deseo de querer ser parte y colaborar” indicó Valeria.

Por último la candidata a intendenta por el espacio de Aníbal Tortoriello manifestó su interés por activar el parque industrial de Cipolletti. “Con el desarrollo económico que nos rodea, hoy el parque industrial es nuestra fuente más importante” finalizó.

