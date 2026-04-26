Salarios en retroceso y disputa por las paritarias: el Gobierno de Javier Milei busca cambiar el clima económico

Si en algo coinciden hoy Javier Milei y su secretario de Trabajo, Julio Cordero, es en que ven la agenda mediática plagada de malas noticias en el plano económico. Con notas diarias que confirman cierres de empresas y despidos. Y, fundamentalmente, con algo que recorre el espectro de medios: que el salario está perdiendo contra la inflación.

Javier Milei apunta contra la “agenda negativa” mientras caen los salarios reales

Para Milei, este tipo de catarata de noticias ayuda a generar un mal ambiente para los inversores y un desánimo general en el consumidor. Algo que está dispuesto a combatir con las herramientas que tiene a disposición, fundamentalmente en X, su ecosistema preferido. Las declaraciones en Neura también fueron en esa dirección.

Todo parte de una preocupación del presidente, porque los datos que surgieron del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) enseñan que el salario de los trabajadores formales del sector privado cayó en términos reales (es decir, considerando el efecto de la inflación) un 3,5% en febrero de 2026, en comparación con noviembre de 2023. A esto se le suma la inflación de marzo del 3,4%. Los números el ministerio de Economía, de Luis “Toto” Caputo, los tienen a la vista y muy presentes.

A su vez, las remuneraciones del sector público retrocedieron un 18,3% real en febrero de este año (versus noviembre de 2023). Por eso el jueves el economista mencionó que “los efectos del ataque golpista del kirchnerismo”, que desde su visión nacieron el año pasado, en plena campaña electoral, ya se disiparon y que Argentina retomará el camino del crecimiento este año.

«Un gran indicador que lo anticipa es la recaudación relacionada con la actividad. En marzo dejó de caer… Todo indica que ya se tocó el piso y se está reconstituyendo el capital de trabajo. Somos optimistas con la inflación», aclaró el jefe de Estado sobre la situación económica.

Cordero también tiene la misma percepción que el líder libertario. Lo que generó, en una conversación con medios el jueves, a brindar ciertas aclaraciones sobre el nivel de las remuneraciones. Desde su punto de vista, tomando en cuenta ciertas cifras que cree que “no están a la vista”, hay signos para destacar y que la agenda pueda cambiar de tono.

El exhombre de Techint relató que el salario paritario es el piso, que no toma en cuenta ítems como bonos, premios o sumas no remunerativas, y que la participación de los trabajadores en el ingreso total escaló. Porque pasó del 45,1% en 2023 al 45,5% en 2025, alcanzando su nivel más alto desde 2020.

Las cifras las tomó de la Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas Laborales, sobre la base de las Cuentas Nacionales del Indec. En el sector privado, el crecimiento “fue aún más significativo: el indicador se incrementó del 36% al 37,8%, lo que representa una suba de 1,7 puntos porcentuales y el valor más elevado desde 2018”, marcan desde el área laboral.

¿Qué pasa con el famoso techo paritario del que tanto se queja la CGT? La queja más recurrente del sindicalismo de la calle Azopardo pasa por una “imposición” de la gestión Milei para cerrar paritarias en torno al 2% y, si hay acuerdos con empresas mayores a ese número, no hay homologación de parte de Trabajo.

En el oficialismo hacen otra lectura. Creen que los gremios no solo discuten acuerdos de haberes con las cámaras, sino fondos de obras sociales con cifras relevantes, y que el Gobierno no puede estar convalidando “cualquier cosa que afecte a los trabajadores y a las empresas”. En Balcarce 50 insisten en que no hay un espíritu antisindical, solo la necesidad de “buscar un rumbo correcto”.

NA