Luis Caputo explicó por qué el Gobierno frenó el préstamo de US$20.000 millones de Estados Unidos

Después del artículo que publicó el prestigioso diario estadounidense The Wall Street Journal donde afirmó que los bancos estadounidenses habían frenado el rescate financiero a Argentina, Luis Caputo, salió a aclarar la situación. De esta manera el ministro de Economía indicó que fue el Gobierno libertario el que dio marcha atrás con el crédito y explicó las razones.

La explicación de Luis Caputo por el crédito de Estados Unidos

El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo uso de sus redes sociales para aclarar cuál era la situación del prometido préstamo de US$ 20.000 millones de Estados Unidos. El funcionario aseguró que la suspensión del crédito fue una decisión voluntaria que el Gobierno tomó tras notar una mejora en el mercado tras las elecciones del 26 de octubre donde La Libertad Avanza obtuvo el triunfo.

En su cuenta de la red social X, Caputo compartió un video de una entrevista de octubre donde él mismo confirmaba que se estaba trabajando en «otra facilidad por otros 20.000 millones» y explicó que ese monto estaba destinado a una «operación de manejo de pasivos» considerada con el apoyo de Estados Unidos, solo en caso de que fuera necesaria.

En el reposteo, Caputo explicó que el préstamo no fue necesario debido a que después de las elecciones, «los mercados reaccionaron muy favorablemente» y agrega que ante la reacción positiva, al Gobierno le pareció que «es mejor señal poder hacer lo que estábamos considerando sin esa ayuda adicional».

Gracias por el vídeo Rodrigo porque es la confirmación de lo que dije ayer.

Trebucq pregunta si los 20 billones adicionales al swap es con un pool de bancos y yo le respondo “no no, y no puedo dar detalles”.

De esta manera el funcionario contradijo el artículo publicado en The Wall Street Journal que indicaba que el pan se había «archivado» por negativa de los bancos.

