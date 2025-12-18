La defensora general de Neuquén felicitó a la funcionaria que sufrió una entrevista considerada «violenta»

Un cerrado aplauso coronó el «sí juro» de Solange Camila Del Ponte como defensora pública de Neuquén, seguido de un abrazo interminable con la defensora general Vanina Merlo. Se trató del respaldo claro a la funcionaria que atravesó la entrevista más polémica de los últimos tiempos en la Legislatura.

«Sólo tengo palabras de felicitaciones para ella», dijo Merlo consultada por diario RÍO NEGRO. «Quedé muy contenta porque en ningún momento perdió el eje de la exposición, más allá de que se generó un momento acalorado y de intensidad», agregó.

Merlo indicó que Del Ponte «no solamente defendió la constitucionalidad, sino también sostuvo una postura sumamente madura para la corta edad que tiene. Mantuvo un temple que muy pocas veces se ve en un contexto tan particular y en un momento tan complejo para quienes se sientan en Legislatura y se someten a preguntas que requieren marcar un posicionamiento. Ella fue sumamente valiente y se sostuvo en su convicción. Y eso me dejó muy conforme».

Agregó que «la defensa pública, tanto la defensa civil como la defensa penal y las defensorías de los derechos del niño, trabajan en lo cotidiano con la mayor vulnerabilidad de una sociedad. Entonces requiere no sólo una vocación de servicio muy particular, sino también una formación muy fuerte en materia de derechos constitucionales, derechos humanos y tratados internacionales. Ese perfil que es tan especial en el sistema judicial genera una impronta muy particular a la hora de sentarse en la Legislatura y poder defender su posición».

Qué pasó en la entrevista

La entrevista de Del Ponte en la comisión de Asuntos Constitucionales se salió de los carriles habituales cuando la abogada expresó sus reparos hacia la constitucionalidad de las leyes de reiterancia y del test antinarcóticos. Con paciencia docente, les dio una clase a los diputados sobre derechos y garantías personales mientras que algunos cruzaron la línea de la independencia de poderes y la cuestionaron por su postura.

Cuando su pliego llegó a la sesión de la Legislatura, se habló de que la entrevista fue «violenta» (Ludmila Gaitán) y un «pelotón de fusilamiento» (Andrés Blanco). Algunos diputados demostraron confusión respecto de qué se estaba eligiendo: «Necesitamos perfiles que defiendan a las víctimas», dijo por ejemplo Verónica Lichter (cuando el cargo es defensora de imputados) o Marcelo Bermúdez (confundió las atribuciones de defensora con las de jueza).

En la ceremonia de este miércoles al mediodía también juró Hernán Palacios como defensor público de Chos Malal.

Asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres; los vocales Evaldo Moya, Alfredo Elosu Larumbe y Germán Busamia; el secretario de Superintendencia Manuel Fuertes; la secretaria penal de la defensoría, María Luisa Andrada, y gran cantidad de defensores públicos.