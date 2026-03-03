Nueva coparticipación en Río Negro: anuncian las primeras reuniones zonales

Albrieu será el primer anfitrión en los encuentros de equipos técnicos. Foto: Marcelo Ochoa.

Esta semana se iniciarán las reuniones zonales de intendentes para seguir analizando la propuesta elevada por el Gobierno de Río Negro para modificar la ley de Coparticipación, que tuvo su presentación la pasada semana en la capital provincial.

Las primeras mesas de trabajo se desarrollarán el jueves en Villa Regina con los municipios de Chichinales, General Godoy, Fernández Oro, Cervantes, Ingeniero Huergo, Mainqué y Regina; y el viernes será en la capital provincial con Viedma, General Conesa, Guardia Mitre, San Antonio Oeste, Valcheta y Sierra Grande.

Las próximas fechas serán confirmadas a la brevedad, ya que «la decisión es avanzar con celeridad en este proceso» se indicó desde el Gobierno.

La coparticipación provincial se distribuye actualmente bajo un esquema que contempla tres componentes: un 40% en función de la población de cada municipio, un 40% en base a la recaudación provincial generada en cada jurisdicción y un 20% distribuido en partes iguales entre todas las localidades.

Para el Gobierno «la actualización apunta a garantizar mayor equidad, transparencia y adecuación a la dinámica demográfica y económica actual de Río Negro».

Luego de una primera reunión con los 39 municipios, las autoridades acordaron continuar con el debate mediante las mesas de trabajo, valorándose la necesidad de actualizar los índices para reflejar con mayor justicia la realidad actual de cada municipio, pero evaluando alternativas con simulaciones en su caso.

Las mesas contarán con la participación de equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, incluyendo responsables de estadísticas y censos, quienes trabajarán en la verificación y corroboración de los datos utilizados para garantizar rigurosidad técnica y transparencia en la actualización.

Según los datos presentados en el encuentro realizado en el Salón Gris Bariloche se llevaría la mayor parte con un índice de 18,173 seguido por Cipolletti (13,591), Roca (12,906) y Viedma (8,123). Las mayores alzas serían en Dina Huapi (54%), Fernández Oro (54%) y El Bolsón (27%) y las bajas más pronunciadas en Sierra Grande (-28%), Regina (-19%) y Choele Choel (-15%).

El gobernador Alberto Weretineck anunció ese día que «hay 25 municipios con menos recursos, 12 con más y dos que siguen igual»; con el siguiente detalle:

Allen (-8%), Campo Grande (-7%), Catriel (6%), Cervantes (9%), Cinco Saltos (-14%), Cipolletti (11%), Comallo (2%), Cordero (-10%), Belisle (-4%), Chichinales (-3%), Chimpay (-7%), Choele Choel (-15%), Darwin (2%), El Bolsón (27%), Conesa (0), Godoy (-4%), Fernández Oro (54%), Roca (2%), Guardia Mitre (1%), Huergo (0), Jacobacci (-3%), Lamarque (-2%), Los Menucos (8%), Luis Beltrán (-4%), Mainqué (-2%), Maquinchao (-1%), Ramos Mexía (1%), Ñorquinco (-2%), Pilcaniyeu (-2%), Pomona (-2%), Río Colorado (-6%), San Antonio Oeste (5%), Bariloche (5%), Sierra Colorada (-1%), Sierra Grande (-28%), Valcheta (-11%), Viedma (-10%), Villa Regina (-19%) y Dina Huapi (54%).