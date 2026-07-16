Contra la evasión: el Gobierno prepara un nuevo plan de control estricto para los supermercados

El control por la evasión en la Argentina representa un gran pendientes en los últimos años. (Foto: archivo)

El ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzan en un plan piloto para reforzar la fiscalización en supermercados, distribuidores y autoservicios. La iniciativa busca reducir los niveles de informalidad y mejorar el control sobre las ventas declaradas.

El Gobierno nacional trabaja en un nuevo esquema de control fiscal destinado al sector supermercadista, con el objetivo de combatir la evasión y detectar irregularidades en distintos eslabones de la cadena comercial. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Economía junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La propuesta contempla una prueba piloto enfocada en distribuidores, autoservicios y cadenas regionales, segmentos donde las autoridades consideran que existe un importante margen de informalidad. El plan surge además de un reclamo histórico de las grandes cadenas de supermercados, que vienen solicitando mayores controles sobre sus competidores.

La estrategia oficial apunta a desarrollar mecanismos que permitan estimar de manera más precisa el volumen real de ventas y cruzar información tributaria para detectar inconsistencias. El modelo en estudio buscará identificar operaciones no declaradas o diferencias significativas entre la actividad comercial y los impuestos abonados.

La iniciativa forma parte de una serie de medidas orientadas a fortalecer la fiscalización y mejorar los ingresos tributarios, en un contexto en el que el Gobierno busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas y aumentar la formalización de la economía.

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Según estimaciones del sector, los niveles de irregularidad en algunas actividades vinculadas al comercio minorista podrían ubicarse entre el 50% y el 60%. Esa situación genera diferencias competitivas entre empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y aquellas que operan parcialmente fuera del sistema formal.

Dentro del equipo económico consideran que una mayor fiscalización contribuiría a mejorar la recaudación tributaria sin necesidad de crear nuevos impuestos. La medida se enmarca en la búsqueda de ampliar la base de contribuyentes y reducir los niveles de evasión en sectores con alta circulación de efectivo.

Las autoridades analizan herramientas tecnológicas y sistemas de cruce de datos para fortalecer los controles. La intención es contar con indicadores que permitan comparar el movimiento comercial de cada establecimiento con la información presentada ante el organismo recaudador.

Desde el supermercadismo formal, sostienen que la competencia desleal derivada de la evasión afecta la rentabilidad y distorsiona los precios. Por ese motivo, las principales cadenas respaldan la implementación de mecanismos que permitan transparentar la actividad del sector.

Aunque el esquema todavía se encuentra en etapa de diseño, la intención oficial es poner en marcha experiencias piloto antes de una eventual aplicación más amplia. Los resultados de esas pruebas servirán para determinar la eficacia de los controles y definir posibles ajustes en el sistema.

Con información de Infobae