La falta de agua en Playas Doradas ya impactó en el turismo

Playas Doradas movilizada por la escasez de agua, que derivó la suspensión de reservas para este fin de semana y la paralización de obras de construcciones, entre otros.



Vecinos y autoridades coincidieron esta semana en solicitar la presencia urgente de representantes provinciales en el balneario, como también, la presentación de un amparo colectivo.

La situación del agua es recurrente en Sierra Grande y Playas Doradas. No es nueva. Ahora, directamente, durante cinco días, la villa marítima no tuvo ese servicio y, en las últimas horas, volvió aunque hay quejas por la baja presión.



El intendente Renzo Tamburrini recuerda que la provisión sigue siendo “un problema estructural” porque ese abastecimiento proviene desde 100 kilómetros, “desde el pie de la meseta de Somuncura, mediante dos acueductos”, con inconvenientes que “no se han resueltos”.



Reunión de Tamburrini con vecinos de Playas Doradas. «Es una olla a presión», dijo el jefe comunal. Foto: Gentileza

El último jueves se realizó un encuentro vecinal en el balneario, con la participación del jefe comunal. Existió un fuerte debate, con algunos serranos que alentaban un corte de ruta para hacer visible su reclamo frente al gobierno de Río Negro. Existió, al final, una postura coincidente: declarar la emergencia hídrica para Sierra Grande y Playas Doradas, un amparo colectivo y una nota a la gobernadora Arabela Carreras reclamando respuestas urgentes.

Prometen inmediata presencia provincial



Esa misma noche, Tamburrini diálogo -telefónicamente- de la situación con la mandataria, que prometió la presencia inmediata del ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri o del titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti. Así, lo relató el jefe municipal y estimó que esos arribos se darían este lunes o martes a Playas Doradas.



La falta de servicio de la última semana generó mucho impacto en Playas Doradas. “Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Tres o cuatro días sin agua implica pérdidas millonarias por tratarse de un destino turístico”. La respuesta puede estar “en dos o tres obras que ayudarían a paliar la situación”, aclaró Tamburrini.



Suspensión de reservas

En el encuentro se visibilizaron los problemas generados, como la paralización de las construcciones y, en consecuencia, sus trabajadores sin cobrar. Las clases se suspendieron. “Hay prestadores que tuvieron que restituir la plata del alquiler del fin de semana largo. La reunión fue una olla de presión”, explicó el jefe comunal.

Una medida planteada fue avanzar en la declaración de emergencia hídrica, previéndose una sesión del Concejo Deliberante para este lunes o martes.

Por su parte, el ex concejal Hugo Nicola consideró que en los acueductos “no se utilizaron los materiales adecuados” entonces “por la presión revientan los caños”, y en las reparaciones “no dieron pie con bola. Se pidió modificar la traza que cruza algunos arroyos, y cuando viene el agua con piedras y troncos arrastra todo. Se pudo cambiar la traza pero se utilizan cañerías flexibles y no rígidas con otros materiales”.

Advirtió sobre “qué actividades podemos proyectar a futuro si no tenemos agua. Se habla del oleoducto y de una planta de hidrógeno verde, pero no tenemos algo tan esencial. El acueducto a Playas Doradas tiene 15 años y está destruido. La Provincia debería invertir, hay una desidia con Sierra Grande que no es de ahora”, aseguró el vecino.