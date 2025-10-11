Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires: la decisión final, tras la renuncia de Espert

Este sábado la Cámara Nacional Electoral (CNE) revocó el fallo de primera instancia y determinó que Diego Santilli será quien encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia. De esta manera, la dejó sin efecto la designación previa de Karen Reichardt como reemplazo de José Luis Espert, quien renunció a su postulación en medio del escándalo por sus supuestos vínculos con el empresario de Viedma investigado por narcotráfico en Estados Unidos, «Fred» Machado.

El tribunal de alzada fundó su pronunciamiento en la Ley de Paridad de Género (27.412) y su decreto reglamentario, los cuales exigen que los reemplazos de candidatos se realicen con personas del mismo género que el reemplazado. Al ser Espert varón, la CNE estableció que debía ser Santilli quien ocupara su lugar, un criterio que, según la Cámara, es de orden público y no puede ser modificado.

La CNE critica la «interpretación subjetiva» del juez Ramos Padilla

La Cámara Nacional Electoral dedicó duras críticas al juez de primera instancia, Alejo Ramos Padilla, por apartarse de la normativa vigente con una interpretación que calificó de «subjetiva» y por declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamento suficiente. El tribunal reprochó que el magistrado desconociera la jurisprudencia consolidada en casos análogos para la categoría de diputados nacionales y que aplicara de forma incorrecta un precedente que se refería a senadores.

En su fallo, la CNE remarcó que el mecanismo de reemplazo por género idéntico ya fue validado constitucionalmente y que rechazar su aplicación en casos expresamente previstos «privaría de sentido a la norma».

El tribunal enfatizó la gravedad de declarar la inconstitucionalidad de una ley, señalando que los jueces no pueden sustituir las funciones del Congreso. Además, advirtió que apartarse de la letra de la ley por visiones personales pone en riesgo el sistema republicano y puede conducir al “gobierno de los jueces”.

La resolución marca un antecedente importante en el marco de las próximas elecciones legislativas y consolida la vigencia de los criterios de paridad, alineándose con los compromisos internacionales asumidos por Argentina. Finalmente, la CNE ordenó al juzgado de primera instancia adecuar la lista de candidatos de La Libertad Avanza, respetando la alternancia de género.

Queda pendiente, sin embargo, el otro reclamo de LLA para reimprimir las Boletas Únicas de Papel con el nuevo orden, un pedido que, según fuentes judiciales, tiene bajas probabilidades de prosperar por la falta de tiempo para el normal desarrollo de los comicios.

*Con información de Agencia Noticias Argentinas