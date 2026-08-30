«Basada en hechos reales»: quién es quién en la polémica película sobre el cuádruple femicida Ricardo Barreda

El género policial nacional sumó un nuevo capítulo en el catálogo de las pantallas globales. Este viernes 28 desembarcó en la plataforma Prime Video la película «Barreda», la ambiciosa ficción dirigida por Daniela Goggi que reconstruye la masacre ocurrida en una casona de La Plata en noviembre de 1992.

El film, protagonizado por Luis Machín en el rol del odontólogo femicida, propone un cambio de enfoque fundamental: descentrar la figura del asesino para poner en el eje la memoria, la identidad y las vidas de las cuatro víctimas.

Un elenco estelar para reconstruir el cuadruple femicidio de la Calle 48

Basada en una profunda investigación periodística a cargo de Josefina Licitra, Soledad Vallejos y Florencia Etcheves, la película reúne a varias de las figuras más destacadas de la actuación argentina:

El femicida: Luis Machín encarna a Ricardo Barreda, condenado a prisión perpetua en 1995 por el cuádruple crimen.

encarna a Ricardo Barreda, condenado a prisión perpetua en 1995 por el cuádruple crimen. La esposa: Carla Peterson da vida a Gladys McDonald (57).

da vida a Gladys McDonald (57). La suegra: Mercedes Morán interpreta a Elena Arreche (86).

interpreta a Elena Arreche (86). Las hijas: Maite Lanata se pone en la piel de Catalina Barreda (26) y Margarita Páez representa a Adriana Barreda (24).

La producción corrió por cuenta de About Entertainment, Infinity Hill y Amazon MGM Studios, marcando un nuevo hito en la adaptación de hechos reales para el formato de consumo hogareño.

El mapa del «true crime» argentino: qué ver y en qué plataforma

El lanzamiento de Barreda confirma una tendencia imparable en la televisión a la carta: las historias policiales que conmocionaron al país convertidas en series, películas o documentales de alta factura técnica.

Este es el catálogo de las principales producciones basadas en casos reales disponibles hoy en el streaming: