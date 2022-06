La Legislatura eligió a Santagatti-Larreguy en la Defensoría del Pueblo para el período 2022-2027

La Legislatura designó a Adriana Santagatti como Defensora del Pueblo para el período del 2022-2027, y Alvaro Larreguy como Adjunto.



Esa elección tuvo el respaldo de 32 votos, conformados por las bancadas de JSRN, del Frente Renovador y de Juntos por el Cambio.



Santagatti seguirá al frente de la Defensoría después de 10 años en el órgano de control, a partir de un mandato como Adjunta y el segundo como titular.



Por el oficialismo, su presidente Facundo López propuso a Santagatti y Larreguy, seguido en el acompañamiento por Nicolás Rochas en representación del Frente Renovador, como ambas bancadas habían acordado en esas nominaciones logrado la mayoría especial.



Juan Martín de JxC también respaldó a esa dupla, con una carga emotiva al ponderar la inclusión como Adjunto de Larreguy, «hijo del Vasco» y su «hermano de la vida».



En cambio, el Frente de Todos no acompaño a Santagatti porque entendió que su accionar en la Defensoría en sus 10 años no tuvo el rol de «control a las gestiones» en la Provincia ya que sus habituales temáticas no incluyeron a las problemáticas de Salud, Educación y Seguridad.

La presidenta de la bloque cerró con su propuesta: Manuel Castañeda y María Eva Scatena, como Defensor y Adjunta.