La Libertad Avanza consiguió dictamen para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El oficialismo obtuvo este miércoles el dictamen de mayoría para el proyecto de ley que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que será debatido este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados.

Diputados: el oficialismo consiguió dictamen para ratificar el acuerdo Mercosur–Unión Europea

La confirmación fue anunciada por el diputado Damián Arabia, presidente de la Comisión de Mercosur, quien celebró el avance legislativo en redes sociales. “Señor presidente Javier Milei, tenemos dictamen de mayoría”, expresó.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno también destacó el paso parlamentario y recordó los compromisos asumidos por el Gobierno. “Firmamos el Acuerdo Mercosur-UE el 17 de enero. Argentina se comprometió a presentar el acuerdo para aprobarlo en extraordinarias. Hoy tenemos dictamen de mayoría en Diputados. Mañana al recinto. La Argentina será próspera”, escribió.

El tratamiento del proyecto en la Cámara baja marcará un paso clave para la ratificación del histórico acuerdo comercial, que busca profundizar la integración económica entre los países del Mercosur y la Unión Europea y ampliar las oportunidades de comercio e inversión.

Con información de NA