Mundial 2026: el Gobierno compartirá con Estados Unidos la lista de hinchas que no pueden ingresar a estadios

El Gobierno nacional puso a disposición de Estados Unidos la información de argentinos que tienen restricciones vigentes para ingresar a estadios de fútbol. La decisión fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial y está vinculada a los operativos de seguridad previstos para el Mundial 2026.

El texto establece que la información corresponde a personas alcanzadas por el programa Tribuna Segura y que será utilizada para tareas de prevención durante la Copa del Mundo.

Estados Unidos conocerá los argentinos con prohibición para ir a la cancha

La resolución también menciona un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en materia de seguridad y un convenio conjunto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El intercambio de datos apunta a la planificación de controles vinculados al torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

El ministerio de Seguridad señaló: “Instrúyase a la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos de la Secretaría de Seguridad Nacional para llevar a cabo las acciones necesarias”.

En otro tramo de la resolución, el Ejecutivo sostuvo: “Los datos brindados en el marco de la presente Resolución deberán ser utilizados de manera exclusiva y excluyente a los fines de la planificación de la Seguridad”. También aclaró que el uso será “táctico y operativo” durante el Mundial 2026.

El Gobierno oficializó la medida a través del Boletín Oficial.

El documento agrega que quedará “expresamente prohibido cualquier uso distinto, ulterior o ajeno a dicha finalidad”. El Gobierno además remarcó que la utilización de la información tendrá un límite temporal vinculado a la duración de la competencia internacional.

La resolución fija que el plazo de utilización podrá extenderse “únicamente por un período máximo e improrrogable de cinco días corridos posteriores a su finalización”. Según el texto oficial, ese período adicional será destinado a tareas “operativas, de control y verificación vinculados al torneo”.

El Gobierno también estableció condiciones sobre la eliminación de la información compartida con Estados Unidos. En ese sentido, indicó: “La eliminación de datos por parte del receptor operara una vez concluido el evento y vencido el plazo establecido”.

La resolución añade que la autoridad competente deberá acreditar ante el ministerio de Seguridad Nacional “la eliminación definitiva e irreversible de la totalidad de la base de datos generada”. El texto aclara que no podrán conservarse “copias, respaldos, reproducciones ni registros derivados”.