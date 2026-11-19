El diputado nacional Mariano Campero anunció este miércoles su salida del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados y la conformación de un monobloque denominado Cambia Tucumán, en medio de diferencias con los armadores libertarios de su provincia por un acuerdo político con el gobernador Osvaldo Jaldo.

Un acuerdo con Jaldo detonó la salida de Campero del bloque libertario

Según detalló Infobae, el exintendente de Yerba Buena formalizó la decisión mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, en la que sostuvo que “los intereses de los tucumanos y el respeto de las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier arreglo político”.

Campero cuestionó que el oficialismo retirara su respaldo a una acción judicial contra el artículo 90 de la Constitución tucumana, que habilita a Jaldo a buscar la reelección. La norma establece mandatos de cuatro años para gobernador y vicegobernador, con una reelección consecutiva, y contempla la posibilidad de que quien haya sido vicegobernador pueda postularse hasta dos períodos como mandatario provincial.

El diputado, que aspira a disputar la gobernación, no consiguió el respaldo formal de LLA, que apoya al exministro del Interior Lisandro Catalán. Además, el oficialismo impulsa a Federico Pelli para la intendencia de Yerba Buena, municipio que Campero condujo antes de llegar al Congreso.

La ruptura representa una señal de alerta para el bloque libertario, que quedaría con 94 integrantes y enfrenta dificultades para reunir quórum. Campero anticipó que acompañará el Presupuesto y la suspensión de las PASO, si se debaten este año.

El dirigente, que recientemente se mostró junto a Patricia Bullrich, aseguró que seguirá votando las iniciativas que considere convenientes para el país y Tucumán.