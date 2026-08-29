La Libertad Avanza presentó su primer candidato a gobernador para 2027: quién es y de qué provincia

La Libertad Avanza (LLA) dio el punta pie inicial de su estrategia subnacional de cara a 2027 con el lanzamiento formal de su primer candidato a gobernador. En el aspecto político-electoral, la conducción partidaria ratificó que competirá sin el esquema de acoples tradicionales de la provincia y exigirá a sus candidatos el compromiso explícito de recortar el gasto público.

La propuesta articuló medidas de fondo dirigidas a la gestión económica e institucional, entre las que destacan la eliminación progresiva de tributos provinciales, la reducción del gabinete de 9 a 4 ministerios y la limitación del presupuesto de la Legislatura al 1% del total provincial.

El espacio oficializó la postulación de Lisandro Catalán para encabezar la propuesta ejecutiva en la provincia.El acto sirvió como marco para la exposición de la plataforma de gobierno denominada “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”. La presentación tuvo lugar en el Hotel Catalinas Park de San Miguel de Tucumán.

El movimiento político cuenta con el respaldo orgánico de la mesa nacional de LLA. El armador busca posicionar al espacio como la principal fuerza opositora frente al oficialismo provincial, en un contexto en el que la conducción del partido evalúa replicar alianzas o presentaciones propias según el mapa político de cada distrito.

El plan contempla además la eliminación de tasas de Ingresos Brutos a través de recaudaciones bancarias, la derogación del Impuesto de Sellos y la puesta en marcha de un régimen especial de fomento a las inversiones.

Quién es Lisandro Catalán, candidato de Tucumán para gobernador en 2027

Lisandro Catalán es abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con una maestría en Gestión Pública por la Universidad Austral. A lo largo de su trayectoria profesional combinó el ejercicio del derecho con diversos cargos en la administración pública nacional y en la gestión técnica del Estado.

Su vínculo con la gestión pública nacional incluye su desempeño como director del Registro Nacional de Reincidencia entre 2016 y 2023, en el marco del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A lo largo de ese período mantuvo una relación técnica y política cercana a Guillermo Francos, con quien coincidió tempranamente en el ámbito del Banco Provincia y posteriormente en la Fundación Acordar.

Con la llegada de la actual administración nacional a finales de 2023, Catalán asumió funciones de relevancia en el área de gobierno, primero como Secretario de Interior y luego como Vicejefe de Gabinete del Interior. Posteriormente estuvo al frente del Ministerio del Interior de la Nación hasta finales de 2025, integrando el núcleo de articulación con las provincias.

Tras finalizar su ciclo al frente de la cartera ministerial nacional, se volcó de lleno a la organización y consolidación de La Libertad Avanza en su provincia natal, donde asumió la presidencia del partido. Con el acto celebrado en la capital provincial, Catalán se constituyó en el referente referente de la fuerza oficialista a nivel nacional para disputar el Ejecutivo tucumano en el próximo ciclo electoral.

Con información de Infobae.