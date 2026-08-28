Dolor en Roca: murió Alan, el adolescente de 14 años que sufrió graves quemaduras en un incendio

Alan, el adolescente de 14 años que sufrió graves quemaduras durante un incendio en su vivienda en el barrio San Martín de General Roca, murió tras permanecer un mes internado en estado crítico en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.

La noticia fue confirmada por su familia y por su tío, Maximiliano Montero, a través de sus redes sociales. El joven había resultado gravemente herido durante el siniestro con un bidón de nafta ocurrido a fines de julio y atravesó cuatro semanas de intervenciones en la capital país.

El hecho ocurrió el pasado 27 de julio en una vivienda ubicada sobre la calle Estados Unidos al 1800. En aquel momento, la víctima fue asistida de urgencia y trasladada luego a Buenos Aires debido a que presentaba quemaduras en el 80% de su cuerpo, con asistencia respiratoria y en coma inducido.

Durante su estadía en el centro de salud porteño, el adolescente debió someterse a cirugías programadas los días lunes, miércoles y viernes. Desde el centro de salud habían comunicado la gravedad de su estado. En paralelo, vecinos de General Roca organizaron colectas de dinero y campañas de apoyo para acompañar a los familiares en el proceso.

Demoraron a una mujer por una falsa colecta para Alan, el adolescente de Roca internado tras un incendio

Una mujer fue demorada en Roca luego de ser denunciada por pedir dinero a comerciantes y vecinos bajo el argumento de que era para ayudar a Alan, el adolescente de 14 años que estaba internado en Buenos Aires tras sufrir graves quemaduras en un incendio.

La Policía de Río Negro intervino luego de que familiares del joven confirmaran que nunca habían autorizado esa colecta. Según informó la fuerza, la mujer habría recibido al menos 20 mil pesos en un gimnasio y también se habría difundido un alias bancario para recibir aportes.

Todo comenzó cuando la mujer habría empezado a recorrer distintos puntos de la ciudad con una planilla de donaciones. De acuerdo a la información brindada, la mujer decía que el dinero era para ayudar al adolescente herido y en la planilla registraba los aportes de las personas que decidían colaborar.

Uno de los episodios ocurrió en un gimnasio de Roca, donde habría recibido 20 mil pesos en efectivo. Además, hizo firmar una planilla como constancia de la supuesta donación.

Los responsables del lugar se comunicaron con los familiares de Alan para consultar sobre la colecta y la familia confirmó que no había organizado ni autorizado ningún pedido de dinero. También advirtieron que circulaba un alias bancario y que se estaba difundiendo información falsa sobre el estado de salud del adolescente.

Con esa información e imágenes de cámaras de seguridad, efectivos policiales comenzaron a buscar a la sospechosa, quien fue hallada en la zona de las calles Italia y Tucumán. Luego, la Policía la trasladó a la Comisaría Tercera. La Fiscalía de turno tomó intervención y dispuso que la mujer fuera notificada de una causa por presunta estafa.