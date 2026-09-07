Volver al Trabajo: la Justicia cierra la puerta a los pagos de $78.000 para más de 900.000 beneficiarios

En el marco del prolongado litigio judicial por la continuidad de la asistencia estatal a los sectores sociolaborales, la Justicia resolvió rechazar el recurso extraordinario que pretendía elevar ante la Corte Suprema de Justicia el reclamo por las partidas del programa Volver al Trabajo.

Con este pronunciamiento, la Cámara Federal de San Martín dejó formalmente firme la revocación de la medida cautelar que había sostenido temporalmente los pagos mensuales, convalidando la postura del Ministerio de Capital Humano respecto del vencimiento de la prestación creada por el Decreto 198/2024.

La decisión clausura de manera definitiva la posibilidad de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reanude las acreditaciones de $78.000, para el universo de más de 900.000 extitulares del Potenciar Trabajo.

Por qué la Justicia convalidó la postura de Capital Humano sobre Volver al Trabajo

El derrotero en los tribunales federales se originó cuando el Poder Ejecutivo dio por concluida la política social, tras cumplirse los 24 meses previstos en su marco reglamentario de origen.

Frente a las acciones de amparo, el Juzgado Federal de Campana dictó inicialmente una cautelar que obligó al Estado a reanudar las transferencias, disposición que fue posteriormente apelada por el Gobierno y revocada por la Cámara de alzada.

El cierre definitivo de la vía cautelar se estructuró a partir de los siguientes elementos procesales:

Rechazo del recurso extraordinario : la Cámara denegó la habilitación de la instancia federal ante la Corte Suprema, consolidando la suspensión de las órdenes de pago.

: la Cámara denegó la habilitación de la instancia federal ante la Corte Suprema, consolidando la suspensión de las órdenes de pago. Cumplimiento del plazo reglamentario : la resolución judicial respaldó la vigencia taxativa del plazo de 24 cuotas, estipulado por el Decreto 198/2024, para este tramo del programa.

: la resolución judicial respaldó la vigencia taxativa del plazo de 24 cuotas, estipulado por el Decreto 198/2024, para este tramo del programa. Fin de los desembolsos de ANSES: al quedar sin efecto toda medida de carácter provisorio, no existen obligaciones judiciales que ordenen giros automáticos de fondos públicos para esta nómina.

El reclamo de las organizaciones sociales ante la baja definitiva de Volver al Trabajo

Tras la notificación judicial, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) emitió un comunicado en el que cuestionó en duros términos el fallo y advirtió sobre el impacto en el poder adquisitivo de los sectores vulnerables.

Desde la entidad gremial, señalaron que la resolución convalida la quita del salario complementario a más de 900.000 trabajadores de la economía popular.

A su vez, ratificaron que continuarán las acciones gremiales tanto en el plano procesal de fondo como mediante movilizaciones en todo el territorio nacional, reclamando políticas de sostenimiento económico directo frente a la inflación y la pérdida de ingresos.

Capacitaciones con vouchers de Capital Humano: el nuevo esquema formativo y sus limitaciones

En reemplazo de la asignación monetaria de Volver al Trabajo, el Ministerio de Capital Humano avanza con el programa Formando Capital Humano, un sistema de capacitación técnica articulado con empresas e instituciones privadas mediante vouchers educativos:

Objetivo de empleabilidad : las propuestas buscan reconvertir el perfil de los postulantes, mediante cursos de oficio gratuitos para facilitar el acceso al empleo formal.

: las propuestas buscan reconvertir el perfil de los postulantes, mediante cursos de oficio gratuitos para facilitar el acceso al empleo formal. Carácter no remunerado : a diferencia del esquema previo, los trayectos formativos no otorgan ayuda económica mensual directa.

: a diferencia del esquema previo, los trayectos formativos no otorgan ayuda económica mensual directa. Reparos de los beneficiarios: organizaciones y extitulares del beneficio expresaron reparos sobre la efectividad de la medida, señalando la escasez de cupos disponibles, la concentración de sedes en centros urbanos y los costos de traslado como principales barreras para la presencialidad.

En contraste, el programa Acompañamiento Social, destinado a mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos, continúa operando de forma regular con sus acreditaciones de $78.000, bajo la órbita de ANSES.