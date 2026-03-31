Rolando Figueroa negocia con YPF un precio de referencia para las regalías del GNL: será por ley de la Legislatura

El gobierno de Neuquén buscará darle las últimas puntadas a la negociación con YPF para enviar, en abril, el proyecto de ley que establecerá un marco específico para los proyectos de exportación de GNL. La iniciativa fue anticipada por Rolando Figueroa en la apertura de sesiones de la Legislatura, quien reveló que contendrá un tratamiento particular para el metano, con una regalía más baja.

La semana pasada, desde Houston, dijo que en el gobierno están «muy entusiasmados con todo el armado del esquema legal para ser más competitivos».

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, el debate con la petrolera que conduce Horacio Marín había alcanzado cierto acuerdo para una regalía del 5%. Sin embargo, al eximir la Provincia el cobro de Ingresos Brutos por tratarse de producción con destino a la exportación, el porcentaje ahora pareciera estar cerrándose más cerca del 7,5%.

Otra novedad es que el proyecto que llegará a la Legislatura incluirá un precio de referencia para la liquidación de esas regalías.

Estaría asociado al precio del gas que se cobra a la industria, que actualmente ronda los 3 dólares el millón de BTU. «Esto es para evitar que, por tratarse de empresas integradas, nos digan ‘compramos el gas a un centavo de dólar y nos terminen liquidando menos regalías», dijo una fuente del gobierno que participa de la negociación.

El debate que no llegó a darse en la Legislatura

En la Legislatura, el diputado Darío Martínez (UP) había presentado un proyecto en 2024 para establecer como valor de referencia el «precio promedio del último trienio de venta del gas al mercado interno y al externo como exportación, cuando este sea mayor que el precio del mercado interno».

Esa propuesta se puso en el temario de la comisión de Energía una sola vez. El legislador planteó allí que los proyectos de GNL como el que está trabajando YPF pretendían fijar el valor del gas en 1,80 dólares el millón de BTU para que el proyecto resulte rentable, lo que impactaría en una menor percepción de regalías.

Los diputados enviaron un pedido de opinión al ministro de Energía, Gustavo Medele, pero nunca llegó la respuesta. Sin embargo, ahora se sabe que la preocupación también era del gobierno, que viene negociando bajo cierto hermetismo con YPF para alcanzar un acuerdo que luego ratifiquen los diputados.

El Ejecutivo espera poder enviar el proyecto en el transcurso de abril, mes en el que también ingresaría la ratificación de un nuevo fideicomiso de empresas petroleras para la ejecución de obras viales, también anunciado el 1 de marzo por Figueroa.