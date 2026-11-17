La reforma del Código Procesal Administrativo de Neuquén obtuvo hoy despacho por unanimidad en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) de la Legislatura. La propuesta contempla cambios en tres artículos de la normativa para aclarar qué jueces deben intervenir en los conflictos con la administración pública y qué procedimientos corresponde aplicar en cada caso.

La iniciativa fue presentada por legisladores de los bloques PRO-NCN, Avanzar, Neuquén Federal y Comunidad y contempla modificaciones en los artículos 2, 3 y 20 de la ley 1305. El proyecto continuará su tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto (B), antes de completar las instancias necesarias para su eventual aprobación.

Qué propone cambiar la reforma

Uno de los principales cambios que propone el proyecto es aclarar cómo se determina qué tribunal debe intervenir en un conflicto administrativo. Para ello, plantea que se tenga en cuenta el contenido del reclamo y no solamente la forma en que se presenta la demanda ante la Justicia.

Esta distinción resulta importante en los procesos que involucran a la administración pública. Cuando una persona o una empresa cuestiona judicialmente una decisión estatal, determinar qué juez tiene competencia constituye uno de los primeros aspectos que deben resolverse para tramitar la causa.

Durante la reunión, el diputado Matías Martínez (Comunidad) fundamentó la iniciativa y explicó que las modificaciones buscan otorgar mayor seguridad jurídica y reducir las dudas sobre la aplicación de las normas procesales.

Otro de los cambios propuestos es incorporar una referencia expresa al Código Procesal Civil Adversarial. La intención es precisar su aplicación en los procedimientos administrativos y facilitar la interpretación de las disposiciones por parte de los operadores judiciales.

La relación con el nuevo sistema procesal de Neuquén

La reforma se plantea en un contexto de cambios recientes en la legislación judicial de la provincia. En agosto de 2026 comenzó a regir el nuevo Código Procesal Civil Adversarial, aprobado mediante la ley 3551, que introdujo modificaciones en la tramitación de los procesos civiles y comerciales.

La iniciativa que ahora obtuvo despacho apunta a aclarar la relación entre esa normativa y el Código Procesal Administrativo. En lugar de reemplazar el régimen vigente, propone modificar disposiciones específicas para precisar qué reglas deben utilizarse en los conflictos judiciales relacionados con el Estado.

Martínez calificó los cambios como “sensatos” y sostuvo que permitirán ordenar los procedimientos administrativos. Según explicó, la propuesta también busca brindar herramientas para mejorar la eficacia en la tramitación de estos asuntos.

El alcance concreto de las modificaciones dependerá del texto que finalmente apruebe la Legislatura. Por el momento, la iniciativa se encuentra en una etapa de discusión parlamentaria y no introduce cambios inmediatos en los procedimientos judiciales.

Qué sigue después del despacho

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por el diputado Ernesto Novoa (Comunidad), respaldó la propuesta por unanimidad y habilitó su continuidad en Hacienda y Presupuesto.

Durante la misma reunión, los legisladores también emitieron dictamen favorable a un conjunto de expedientes con reserva presupuestaria que serán remitidos a la comisión B.

Novoa explicó que se trata de un procedimiento habitual que se realiza cada año antes del tratamiento del presupuesto provincial, para que las iniciativas puedan ser consideradas durante la discusión presupuestaria.

Con el despacho obtenido, la reforma del Código Procesal Administrativo quedó un paso más cerca de su tratamiento en el recinto. El proyecto deberá completar su recorrido por las comisiones antes de que los diputados puedan debatir y votar los cambios propuestos para los juicios vinculados con la administración pública provincial.