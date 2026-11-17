La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado postergó hasta este miércoles la firma del dictamen de la reforma política que impulsa el Gobierno nacional y que tiene como principal objetivo suspender las PASO para las elecciones de 2027. Tras una extensa negociación, el oficialismo solicitó un cuarto intermedio para revisar las modificaciones propuestas e intentar reunir las adhesiones necesarias.

Reforma: el Gobierno postergó el dictamen para suspender las PASO

Infobae detalló que La Libertad Avanza necesita conseguir quórum en la comisión y sumar cuatro firmas adicionales para avanzar con el proyecto. El oficialismo considera que tiene acuerdos con los radicales Rodolfo Suárez y Eduardo Vischi, y con la justicialista Alejandra Vigo. De concretarse esos respaldos, le restaría una firma para alcanzar su objetivo.

Sin embargo, las negociaciones todavía no están cerradas. Otros legisladores, como Carlos Espínola, Flavio Fama y Carolina Moisés, también aparecen entre quienes podrían definir el futuro del dictamen, según el medio nacional.

“Ya hoy no será, pero creo que mañana estaría”, reconoció una de las personas involucradas en las conversaciones antes de la reunión a Infobae. Desde el oficialismo, en tanto, mantienen cautela sobre el resultado y apelan a un “paso a paso”.

Si consigue el dictamen este miércoles, el Gobierno podrá llevar la iniciativa al recinto el jueves 26 de noviembre. La sesión no se realizará el 25 porque ese día el jefe de Gabinete, Diego Santilli, principal negociador de la reforma, presentará su informe de gestión.

Una nueva demora extendería las dificultades del Ejecutivo para concretar uno de sus principales objetivos legislativos.