LA SIDE recibirá un reconocimiento de la CIA por el Centro Nacional Antiterrorismo: «Una iniciativa única»
Cristian Aguadr, titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado mantuvo una reunión en Washington.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó que su titular, Cristian Aguadra, mantuvo una reunión en Washington D.C. con el director de la CIA, John Ratcliffe, quien anunció un reconocimiento institucional al organismo argentino.
El encuentro se realizó en la sede de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Langley, donde Ratcliffe comunicó formalmente que el reconocimiento al personal de la SIDE será entregado en abril próximo en esa misma sede.
El comunicado de la SIDE
Según el comunicado, la distinción se fundamenta en los resultados obtenidos en recientes operaciones conjuntas, en el proceso de profesionalización en curso y en la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), considerado una iniciativa única en la región.
Reunión en Estados Unidos
En el marco de la agenda en Estados Unidos, también se desarrolló la primera Reunión por las Américas en Washington D.C., con la participación de representantes de Argentina, México, Ecuador, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Panamá.
Durante ese encuentro se abordaron políticas vinculadas al combate del terrorismo, el narcotráfico y el lavado de activos.
Noticias Argentinas
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar