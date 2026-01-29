Calor extremo y viento en el Alto Valle: la máxima rozará los 40°C, ¿cuándo se sentirán las ráfagas más fuerte?

El calor regresó con todo y se instaló en el Alto Valle, pero con él trajo otro temporal de viento aunque de menor velocidad.

Para este cuarto día de la semana se esperan máximas por encima de los 35°C y ráfagas intensas, mirá el detalle del pronóstico de tiempo.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El organismo detalló que la temperatura máxima alcanzará los 38°C este jueves y la sensación térmica podría llegar o superar los 40°C. Por su parte, la temperatura mínima se establecerá en los 35°C a la noche por lo que se espera calor incluso hasta las últimas horas del día.

El viento será un factor presente, especialmente durante la tarde, aunque de manera leve. Se esperan ráfagas con velocidades que oscilarán entre los 42 y 50 km/h. La influencia del viento este podría generar una sensación térmica particular a medida que avance la jornada.

Hacia la noche, el viento tenderá a incrementar su intensidad, permitiendo un cambio de aire y temperatura de manera que pueda dar un cierre con ambiente cálido.