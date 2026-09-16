Se viene el curso de introducción al automovilismo deportivo para jóvenes pilotos

El sábado 26 de septiembre, el Instituto Movente de Centenario brindará el Curso de Introducción al Automovilismo Deportivo orientado para jóvenes pilotos que quieran obtener sus primeras herramientas.

La actividad propone que los anotados puedan «conocer cómo entrenan los pilotos, desarrollar habilidades de toma de decisiones, concentración y autocontrol, además de descubrir el trabajo físico y mental que hay detrás de la competencia».

Para eso, el abordaje será integral y tendrá en cuenta aspectos claves como la simulación de conducción, el entrenamiento cognitivo y la preparación física y mental.

El instructor a cargo del curso será Ignacio Monti, piloto rosarino que compite en la Fórmula 2 rosarina. «Vas a entrenar como un profesional, aprendiendo técnica, teoría y datos», aseguró.

«Apuntamos a lo que es la formación y la mejora desde lo educativo. El deporte tiene herramientas que se aplican en la vida cotidiana, cuestiones psicológicas de control del impulso, el control de la frustración, la cuestión de planificar y lograr objetivos, aparte del desarrollo físico y saludable que puede venir desde ahí», destacó el director general del Instituto Movente, Facundo Garayalde, en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«El curso está apuntado a aquellas personas que le gusta o se apasionan por el automovilismo pero de alguna u otra manera no saben cómo ingresar o iniciarse. Creemos que puede ser una forma de acceder a esa disciplina tan hermosa», agregó Garayalde.

El Instituto Movente de Centenario que este año inauguró un nuevo edificio pertenece a Obra Stábile, regida por la Fundación Stábile. La institución educativa proviene del padre Jacinto Stábile, sacerdote salesiano que dejó su huella en la ciudad.