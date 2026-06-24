Adrián Ravier fue clave para que el oficialismo logre el quórum en Diputados para tratar el Súper RIGI y los holdouts

El oficialismo busca tratar el Súper RIGI el 24 de junio y negocia posibles cambios al proyecto en plenario(Foto: archivo)

Tras lograr bloquear de manera transitoria el intento de la oposición para obligar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a dar explicaciones en el recinto, el oficialismo busca recuperar la iniciativa política en la Cámara de Diputados este miércoles. Con una convocatoria fijada al mediodía, la Libertad Avanza logró quórum para tratar un temario económico de alto impacto: la creación del Súper RIGI y la autorización de un pago millonario para cancelar los últimos juicios del default de 2001.

La sesión estará marcada por una ingeniería al límite. La Casa Rosada se vio obligada a retrasar la salida del diputado pampeano Adrián Ravier, recientemente anunciado como nuevo vocero presidencial tras el desgaste judicial de Adorni, debido a que los números para asegurar el número necesario eran extremadamente justos.

El Súper RIGI y las concesiones a los aliados

En el bloque libertario hicieron que Ravier retenga su banca para asegurar el número. A las 12:26, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, acreditó la presencia de 129 legisladores para el quórum, lo que habilitó la sesión.

Tras arrancar el debate, el pampeano presentó la renuncia a su banca y juró su reemplazante Martín Matzkin.

En la votación en general se aprobó el Protocolo de enmienda al convenio entre el Gobierno de Argentina y Francia. También tuvo luz verde el convenio de Seguridad Social entre Argentina y San Marino.

El corazón del debate es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), una herramienta con la que el Ejecutivo busca atraer capitales superiores a los USD 1.000 millones en sectores tecnológicos y de energías renovables. La iniciativa contempla la fabricación de baterías de litio, desarrollos de Inteligencia Artificial, centros de datos, energía eólica y solar, y proyectos de la cadena del uranio.

Para garantizar un piso de 130 votos junto al PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, el oficialismo tuvo que ceder ante los reclamos de los dialoguistas e incorporar tres cláusulas de control:

Incentivo a la Innovación: las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) se computarán por el doble de su valor real para alcanzar el monto mínimo exigido, con un tope del 20% del total del proyecto.

las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) se computarán por el doble de su valor real para alcanzar el monto mínimo exigido, con un tope del 20% del total del proyecto. Cupo de proveedores locales: las empresas beneficiadas deberán comprometer un piso mínimo del 20% de sus contrataciones a firmas locales, sujeto a disponibilidad de mercado, precio y calidad.

las empresas beneficiadas deberán comprometer un piso mínimo del a firmas locales, sujeto a disponibilidad de mercado, precio y calidad. Freno ambiental: se exigirá de forma obligatoria un informe técnico detallado que certifique que las obras no comprometen la sustentabilidad de los recursos naturales ni colapsan la infraestructura social de la zona de influencia.

El régimen ofrece un fuerte blindaje fiscal que incluye una alícuota especial del 15% en Ganancias, arancel cero para importaciones, eliminación de retenciones a las exportaciones y una estabilidad regulatoria absoluta por 30 años.

Cierre definitivo para los «Holdouts» del 2001

El segundo punto de urgencia para el Ministerio de Economía es la ratificación de un acuerdo de conciliación alcanzado en los tribunales de Estados Unidos para saldar la deuda con los últimos dos fondos buitre (holdouts) que no ingresaron a los canjes posteriores a la crisis de 2001.

La medida cuenta con media sanción del Senado y tiene como fecha límite de ejecución el próximo 30 de junio. El entendimiento fija un pago total de USD 171 millones, con una quita cercana al 30%, distribuido en USD 67 millones para la firma Bainbridge Ltd. y USD 104 millones para el grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP. Con este desembolso, el Estado argentino busca levantar definitivamente las órdenes de embargo que pesaban en la Justicia norteamericana contra activos de bandera, tales como las acciones de Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación.