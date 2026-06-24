La visita del papa León XIV duraría tres días en Argentina: «Es lo que se rumorea en el Vaticano»

La posibilidad de que el papa León XIV visite Argentina este 2026 cobró fuerza luego del anuncio de su próximo viaje a Perú en noviembre. Su gira por América Latina duraría unas dos semanas. En el país se estima que estaría unos tres días. Aún se espera la confirmación oficial del Vaticano.

La gira internacional más reciente del Sumo Pontífice fue en España.

León XIV vendría a Argentina, Perú y Uruguay

El viaje de León XIV se extendería por diez días en Perú, tres en la Argentina y uno y medio en Uruguay. “Aunque falta la confirmación oficial, es lo que se rumorea en el Vaticano y a mí me lo han dicho de varios lados”, contó el obispo castrense Santiago Olivera, citado por La Nación. Este miércoles saludó al Sumo Pontífice al final de la audiencia general.

“Fue breve el saludo porque estaba con las fuerzas de paz, le dije que lo esperamos y me dijo ‘veremos’ con una sonrisa casi cómplice”, afirmó Olivera al medio de Buenos Aires.

“Aún falta el anuncio, falta lo técnico, aunque aquí lo dicen con bastante fuerza, con mucha probabilidad”, agregó.

Posibles destinos del papa León XIV si viene a Argentina

Con Noticias Argentinas

La eventual llegada de León XIV sería la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas. El último pontífice en recorrer el país fue Juan Pablo II, quien estuvo en 1982 y nuevamente en 1987, con multitudinarias celebraciones en Buenos Aires.

Ante la posibilidad de una misa masiva, la dirigencia de River Plate ofreció el estadio Monumental como sede para un encuentro con miles de fieles.

“Todavía no nos llegó ninguna información oficial. Ojalá pronto tengamos alguna confirmación”, expresó el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.

Por su parte, el propio Javier Milei dijo que era «altamente probable» que León XVI venga a Argentina.

En cuanto al posible itinerario, aunque todavía no comenzó la organización oficial, se mencionan como destinos Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, esta última reconocida por Francisco como arquidiócesis primada por su importancia histórica dentro de la Iglesia argentina.