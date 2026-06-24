Murió un adolescente en medio de un robo en Chile: regresaba junto a su familia de celebrar el día del padre en Mendoza

Chile se encuentra conmocionada por la muerte de un nene de 12 años durante un violento asalto ocurrido en la madrugada de este martes. El hecho se produjo cuando delincuentes interceptaron el vehículo en el que viajaba junto a su familia. Su padre y su tía lograron bajar del auto, pero el nene no pudo desabrocharse el cinturón de seguridad y fue arrastrado unas treinta cuadras.

Medios chilenos indicaron que el cuerpo fue encontrado sobre el asfalto poco después, mientras que el auto apareció abandonado en otra zona de la comuna de San Bernardo. El brutal robo ocurrió en la intersección de la Ruta 5 Sur con General Urrutia, al sur de Santiago de Chile.

Violento asalto en Chile terminó con la vida de un nene de 12 años

La víctima fue identificada como Alejandro Fabián Águila Jorquera. Era fanático de Colo Colo y de la selección argentina, una pasión heredada de su padre, de nacionalidad argentina. Según informaron medios locales, el nene había pasado el fin de semana largo en Mendoza para celebrar el Día del Padre.

Los investigadores además sospechan que los responsables protagonizaron una serie de robos durante la misma madrugada en distintos puntos de la comuna ubicada al sur de Santiago.

El asalto ocurrió en la intersección de la Ruta 5 Sur con General Urrutia, al sur de Santiago de Chile.

Una cámara de seguridad registró uno de esos episodios. En las imágenes se observa a un grupo de seis personas sorprendiendo a un automovilista que cargaba combustible en una estación de servicio, a quien le sustrajeron pertenencias y el vehículo.

Los antecedentes reunidos por la Fiscalía chilena indican que los sospechosos serían jóvenes de alrededor de 18 años y no se descarta la participación de adolescentes. También se investiga si la banda actuó en otros hechos similares ocurridos recientemente en la zona.

Tras ese robo, los delincuentes continuaron desplazándose por distintos sectores de la región metropolitana. Para los investigadores, esa secuencia de delitos terminó con el ataque sufrido por la familia de Alejandro cuando regresaba desde Argentina.

Cómo avanza la investigación por la muerte de Alejandro Águila en Chile

Según informó BioBio Chile, Alejandro Fabián Águila Jorquera tenía 12 años y cumpliría 13 el próximo 18 de julio. Su entorno lo recuerda por su fanatismo por el fútbol, especialmente por Colo Colo.

La investigación ya derivó en la detención de cuatro sospechosos, dos de 17 años y otros dos de 18 y 21 años. Mientras tanto, la Policía mantiene la búsqueda de un quinto integrante que permanece prófugo y que sería parte de la misma banda investigada por la Justicia chilena.