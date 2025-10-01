La UNCo dictará una tecnicatura en Yacimientos No Convencionales en Huincul

Plaza Huincul se sumará a la enseñanza terciaria a través de la Universidad Nacional del Comahue que tiene previsto para el ciclo 2026, el dictado de la tecnicatura en Yacimientos No Convencionales. La comuna anunció el lanzamiento de esta formación y que la preinscripción se hará a partir del próximo 15 de este mes en la Expo Vocacional que organizó la comuna.

La confirmación del dictado de esta tecnicatura la realizó el municipio a través de la subsecretaría de Capacitación. Será la facultad de Ingeniería de la UNCo la encargada de llevar adelante esta formación terciaria que busca captar, en principio, a los futuros egresados y a aquellos interesados en una carrera corta y que no tengan posibilidad de radicarse en otras ciudades.

La apertura de la preinscripción se hará en la Expo Vocacional 2025 que iniciará el próximo 15 de este mes. Esta actividad se realizará de10 a 18 en el Salón de Actividades Físicas de la EPET N° 10. En esta instancia se podrá conocer el grado de interés en la formación.

Existe una demanda de la industria hidrocarburífera

Se informó que la duración de esta tecnicatura será de tres años y con la modalidad de mixta, es decir virtual y presencial. Es una carrera gratuita y la comuna huinculense será la encargada de absorber los costos que se generen para la implementación.

La idea que se haya optado por esta carrera obedece a que desde la subsecretaría de Capacitación del municipio se mantienen reuniones con representantes de la industria hicrocarburífera que operan en la región y que están tras la búsqueda de profesionales, con perfiles orientados a esta actividad. Es una manera de responder al requerimiento de esa necesidad.

Por otra parte, desde la comuna también se indicó que habrá un cupo para el cursado por lo que se lanzó la preinscripción para dentro de 15 días. El municipio huinculense ya contaba con un convenio rubricado con la UNCo por lo que se avanzó en la posibilidad del dictado de esta tecnicatura.







