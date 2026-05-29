Banana Pueyrredón, Música para Volar y mucho teatro: la agenda de espectáculos de Neuquén, Cipolletti y Roca

El destacado

Banana Pueyrredón en Neuquén

Se presenta este viernes en el Cine Teatro Español. Las entradas ya están disponibles por sistema a través de ticketway.com.ar; y en Flipper (Avenida Argentina 179, Neuquén). “El show es, como decimos nosotros, la fiesta romántica”, le dijo Banana Pueyrredón a Río Negro. “Le pusimos así porque nos dimos cuenta de que al final de los shows que siempre hacemos la gente cantaba al final, cuando ya estaba yéndose, y en el hall de los teatros seguía cantando como dándose manija”.

“Elton John” en Roca y Cipolletti

Rock FCP y Artistas FCP “Elton John” subirá al escenario del Espacio Cultural FCP (San Luis 2085) de Roca, este viernes, a las 21, y el sábado, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57). La propuesta tendrá un programa compuesto por grandes clásicos como “I don’t wanna go on with you like that”, “Bennie and the jets”, “Sacrifice”, “I guess that’s why they call it the blues”, “Can you feel the love tonight”, “Sorry seems to be the hardest word”, “Nikita” y “Rocketman”, entre muchos otros.

Cinco Saltos

Caribe FCP

Música

Fundación Cultural Patagonia presenta a Caribe FCP en Cinco Saltos. El conjunto brindará un concierto este viernes, a las 21, en la Sala de Teatro Hugo del Carril. El grupo compartirá una noche con canciones del repertorio afrocubano clásicas como también del latin jazz. Una fusión de ritmos de la isla: son, rumba, cha cha cha y bolero, con versiones de intérpretes actuales para bailar.



Cipolletti

Vision Festival

Finca La Noninna

Este sábado se abrirán las puertas de Finca La Nonnina de Cipolletti, a partir de las 23 horas para recibir al DJ internacional Shai T. El Dj israelí se caracteriza por un estilo de música electrónica underground, que se centra principalmente en el Progressive, Melodic y Organic House. Su sonido se destaca por combinar bajos envolventes con melodías fluidas, percusiones cálidas y sintetizadores nostálgicos.

Por su parte, el dj argentino Marcelo Vasami realizará un back to back, junto a Nicolás Rada, mientras que el opening estará a cargo de Franco Amado

Los tickets ya se encuentran disponibles a través de la app BOMBO



“Lila y Limón”

Teatro para las infancias

Gastón Fernández de la compañía Titerón presenta la obra de títeres “Lila y Limón”: Lila, una hipopótama valiente y audaz, y Limón un león tímido y sensible, salen en busca de aventuras, llegan a un lejano bosque encantado y Lila entra en peligro, ahora Limón deberá tomar coraje y salvar a su mejor amiga. Este domingo, a las 16, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354) Entradas: www.lcmticket.com y en boletería de la sala.



“Bonyur Tailandia”

Teatro

Una comedia explosiva llena de humor, enredos y situaciones completamente inesperadas.

Un viaje soñado a Tailandia termina convirtiéndose en una aventura delirante donde nada sale como estaba planeado.

Entre personajes desopilantes, secretos, confusiones y momentos absurdamente divertidos, la obra invita al público a desconectarse de todo y simplemente pasarla bien.

Todos los viernes de junio, a las 21, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354).

Reservá tus entradas en www.lcmticket.com o en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 17 a 21 hs.



Neuquén

“La prudencia”

Teatro

Trinidad, Margarita y Nina se reúnen para celebrar la llegada del

año nuevo. La escena parece cotidiana: una mesa servida, copas, comida y la promesa de un festejo compartido. Sin embargo, algo se desajusta. La reunión comienza a transformarse en una experiencia inquietante donde cada gesto, cada silencio y cada sonido exterior despiertan sospechas.

Nueva función de la obra “La Prudencia”, una comedia negra que combina humor ácido, tensión constante y una mirada sensible sobre los vínculos, el miedo y la fragilidad humana.

Este sábado, a las 20, en El Arrimadero Teatro (Misiones 235) Reservas y entradas: 2994239156.



“El carrusel”

Teatro

Nueva función de la obra “El Carrusel, nuestra morada”. Con 11 personajes en escena. Convivir es sostener lo insostenible: miradas que invaden, secretos que se filtran y vínculos que se tensan… Porque al final, todo queda expuesto.

Este domingo, a las 20, en El Arrimadero Teatro (Misiones 235)

Reservas y entradas: 299

“Deslices y desmanes”

Juan Barraza

Juan Barraza presenta “Deslices y desmanes” en Neuquén. Este viernes, a las 21, en Teatro Desafíos (Brentana 46). Entradas en boletería.com.ar.

Con casi veinte años de recorrido en la escena del stand up, Juan Barraza presenta su noveno unipersonal donde se mete con la tragedia de los Andes, los testigos de Jehová, Sigmund Freud y los psicópatas que no queremos ver. Un show de más de una hora donde el comediante además intercala un par de momentos con la guitarra para hablar de los ofendidos de las redes sociales y el paso del tiempo.

Joana Gieco & Alejo León

Armonicus 2026

El dúo integrado por Joana Gieco (piano) y Alejo León (guitarra) se presenta este domingo, a las 21, en el Auditorio del MNBA Neuquén (Mitre y Santa Cruz) en el marco del primer concierto del ciclo 2026 de Armonicus. Músico invitado: Facundo León (bajo). Entrada gratuita, sin numerar. Cupo limitado.



Música para Volar

En Mood Live

Este viernes, Música para Volar presentará en Neuquén su nuevo espectáculo titulado “Fiesta de hitazos“. Un repertorio potente, que incluye canciones de Gustavo Cerati, Charly García, Fito Páez y otros referentes de la cultura rock latinoamericana y mundial, en versiones únicas con arreglos originales para banda y un ensamble de cuerdas y vientos. La función comenzará a las 21 en Mood Live (Ministro González 40).

Ámbito Histrión

Chubut 240

“Una Familia como la nuestra”

Este viernes, a las 21:30

Reservas: 2994530771

“Akelarre – Juegos en movimiento”

Viernes, a las 22:30

Sin Reserva previa! Juegos en el bar del teatro!

“Puntos Suspensivos”

Sábado, a las 21

Reservas: 2994019051

“La Familia Argentina’

Sábado, a las 21:3

Reservas: 2994 63-3290

“Criaturas: Café Concert”

Sábado, a las 23

Reservas: 299 4530771

“La Desgracia – El musical”

Domingo, a las 19

Reservas: 2995133151

Reservas para todas las funciones a través de teatrohistrion.com.

Regina

“Edith Piaf”

Música

Fundación Cultural Patagonia presenta un espectáculo dedicado a una de las cantantes más reconocidas del siglo XX, la francesa Edith Piaf (1915-1963). Con una vida atravesada por la tragedia, la cantante fue descubierta en la calle y se transformó en una artista única, que inspiró a gran cantidad de compositores. La producción “Edith Piaf” cuenta con la actuación de Jazz FCP y Artistas FCP y estará este domingo, a las 20, en el Cine Teatro Círculo Italiano (Rivadavia 117).

Roca

Festival de rock progresivo y jazz fusion

Casa de la Cultura

Este viernes y sábado, Casa de la Cultura será escenario de dos días repletos de música en vivo, poesía, clínicas, arte y experiencias únicas.

Con pioneros del género, bandas emergentes, profesores locales, artistas plásticos y vinilos clásicos, el festival celebra el crecimiento de la escena progresiva y del jazz fusión en la ciudad.

Entradas al 2984152725, en punto de vento Caramelo Loco o al dm de @pecadooriginal.gr

Viernes

18.30 Fumigación progresiva

19.00 Dúo Agua

22.15 Eskracovia

23.00 Distrito 385

23.45 Porrygon

Sábado

20.30 L.A.G

21.15 I.R.I.S.

22.00 Démora

22.45 Carbóxiodo de Monono

Jazz Patagónico de Autor

Club Italia Unida

Este viernes 29, el Club de Jazz Italia Unida recine a los locales Kaos Vonnegut y Hombre Rana en una nueva edición de sus clásicas “Noches de Bandas”. El evento comenzará a las 21:30 horas con la apertura del salón, mientras que el concierto iniciará a las 22.

El valor de las entradas es de $8.000 de forma anticipada y de $10.000 adquiriéndolas en puerta la misma noche del evento. Se pueden reservar a través de la cuenta de Instagram oficial (@clubdejazzitaliaunida) o contactándose al número de taquilla 2920 604458. Durante el evento, el servicio de comida y bebida estará a cargo del buffet de la casa, Italia Unida.

“Edith Piaf”

Música

Fundación Cultural Patagonia presenta un espectáculo dedicado a una de las cantantes más reconocidas del siglo XX, la francesa Edith Piaf (1915-1963). Con una vida atravesada por la tragedia, la cantante fue descubierta en la calle y se transformó en una artista única, que inspiró a gran cantidad de compositores. La producción “Edith Piaf” cuenta con la actuación de Jazz FCP y Artistas FCP y estará este sábado, a las 21, en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263) de Roca y el domingo 31 de mayo a las 20 h en el Cine Teatro Círculo Italiano (Rivadavia 117) de Villa Regina.

“Les amants de Venise”, “Padam padam”, “Himne a l’amour”, “Bravo pour le clown”, “L’accordéoniste”, “La vie en rose”, “Les trois cloches”, “Mon dieu”, “Les amant’s d’un jour”, “Adeu mon coeur”, “Sous le ciel de Paris”, “Non je ne regrette rien”, “Milord” y “La foule”.