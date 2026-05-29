Donald Trump analiza un pacto histórico con Irán: las 10 claves del borrador para una tregua en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene en sus manos la decisión final sobre un acuerdo provisional con Irán que podría transformar el tablero geopolítico de Medio Oriente. Ambas naciones alcanzaron un entendimiento inicial para consolidar el alto el fuego, aunque la Casa Blanca exige el fin definitivo del programa nuclear iraní y la reapertura de rutas comerciales estratégicas.

La posibilidad de esta tregua surge en un clima de extrema fragilidad. Las conversaciones se dan en un contexto marcado por recientes intercambios de drones y misiles entre fuerzas estadounidenses e iraníes, episodios que volvieron a poner en evidencia la debilidad del cese de hostilidades alcanzado durante el mes de abril.

Frente a este escenario, la administración estadounidense mantiene su postura firme. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó la existencia de un acuerdo marco “multifacético” que aguarda la evaluación final de Trump. Además, el funcionario remarcó que el mandatario no aceptará ningún pacto que no contemple condiciones estratégicas innegociables.

Mientras los canales diplomáticos continúan abiertos, Washington sostiene la presión económica sobre Teherán y advierte que cualquier firma deberá incluir compromisos concretos y verificables en materia nuclear, energética y de seguridad regional.

El Estrecho de Ormuz y el programa nuclear: qué exige Estados Unidos

De acuerdo a la información difundida por Noticias Argentinas, el documento que está bajo análisis detalla los puntos críticos para destrabar el conflicto y evitar una escalada bélica mayor en la región.

A continuación, el detalle de los puntos centrales que estructuran el borrador:

Acuerdo provisional sobre la mesa: Las delegaciones de ambos países alcanzaron un entendimiento inicial, aunque todavía requiere la rúbrica y aprobación definitiva de los líderes.



Las delegaciones de ambos países alcanzaron un entendimiento inicial, aunque todavía requiere la rúbrica y aprobación definitiva de los líderes. La última palabra de Trump: El presidente estadounidense es quien mantiene la decisión final sobre la aceptación o el rechazo total del borrador.



El presidente estadounidense es quien mantiene la decisión final sobre la aceptación o el rechazo total del borrador. Reapertura del Estrecho de Ormuz: Es una condición innegociable para Washington, que exige restablecer la circulación normal por esta vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo.



Es una condición innegociable para Washington, que exige restablecer la circulación normal por esta vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo. Entrega de uranio enriquecido: Estados Unidos reclama de manera directa que Irán se desprenda de todas sus reservas de uranio altamente enriquecido.



Estados Unidos reclama de manera directa que Irán se desprenda de todas sus reservas de uranio altamente enriquecido. Fin del programa nuclear iraní: La exigencia de máxima de la Casa Blanca es que Teherán renuncie formalmente a cualquier tipo de desarrollo nuclear en el futuro.



La exigencia de máxima de la Casa Blanca es que Teherán renuncie formalmente a cualquier tipo de desarrollo nuclear en el futuro. Sostenimiento del alto al fuego: El objetivo central a corto plazo es transformar la actual tregua temporal en un acuerdo estable y duradero.



El objetivo central a corto plazo es transformar la actual tregua temporal en un acuerdo estable y duradero. Continuidad de la presión económica: Las sanciones y restricciones financieras no se levantan de inmediato; siguen funcionando como la principal herramienta de presión y negociación para Washington.



Las sanciones y restricciones financieras no se levantan de inmediato; siguen funcionando como la principal herramienta de presión y negociación para Washington. El destino de los activos iraníes congelados: Como contrapartida, Teherán exige la devolución de miles de millones de dólares que se encuentran retenidos en el exterior debido a las sanciones.



Como contrapartida, Teherán exige la devolución de miles de millones de dólares que se encuentran retenidos en el exterior debido a las sanciones. Impacto sobre el mercado del petróleo: La normalización del tránsito en Ormuz se considera clave, ya que podría aliviar la presión sobre los precios internacionales de la energía.



La normalización del tránsito en Ormuz se considera clave, ya que podría aliviar la presión sobre los precios internacionales de la energía. El rol de Israel en la negociación: El gobierno de Benjamin Netanyahu observa de cerca el pacto, mantiene una posición mucho más dura que la de Washington y presiona para continuar con las acciones militares contra los aliados regionales de Irán.

Con información de Noticias Argentinas.