Las campañas de concientización no frenaron la pirotecnia en Cutral Co y Plaza Huincul

El prolongado uso de pirotecnia en Cutral Co y Plaza Huincul que se registró durante los primeros minutos de la Navidad evidenció que las campañas de concientización no hayan sido efectivas. A pesar de haberse indicado lo oneroso de las multas, poco se pudo evitar para que no se utilice para los festejos.

A pesar de las insistentes campañas que se dispusieron desde los dos municipios -con mayor énfasis en el de Plaza Huincul- que incluyó la entrega de folletería, el incremento en los montos de las multas para quienes comercializaran, arrojaran o manipularan elementos de pirotecnia no hicieron reflexionar a quienes los manipularan.

En este contexto, se dispusieron las líneas de teléfono para denunciar de manera anónima, no fue suficiente para detener el uso. La ordenanza huinculense que rige desde 2012 es la número 1.365 y declara a la ciudad como: «territorio libre de pirotecnia».

La norma es taxativa y describe que se prohíbe: «en todo el ejido municipal la fabricación, tenencia, guarda, acopio, depósito, venta o cualquier otra modalidad de comercialización, tanto mayorista como minorista».

No está permitido el uso particular de elementos de pirotecnia, cohetería y de todo producto destinado a provocar efectos mecánicos, visuales o auditivos mediante detonación, deflagración, combustión o explosión, así como aquellos de proyección cuyo efecto secundario produzca explosión, deflagración o detonación.

A pesar de ello, durante casi media hora se escucharon en algunos sectores más que en otros, las explosiones que provocan los petardos y cuetes. Aunque en menor medida, se observaron los fuegos artificiales.

Sin embargo, la venta clandestina se concretó por diversos medios, que evidentemente no son los convencionales porque las explosiones se advirtieron en las dos ciudades. Se hizo mucho hincapié en el monto de las multas, que pudieran llegar hasta los cinco millones de pesos.