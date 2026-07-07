Las centrales sindicales unificaron su estrategia contra Javier Milei y anunciaron nuevas movilizaciones

Las tres centrales sindicales del país se reunieron para programar un nuevo plan de lucha contra el Gobierno Nacional: la CGT, las dos CTA y la UTEP acordaron su primera marcha el miércoles 22, junto a los jubilados, y el próximo 7 de agosto, en el Día de San Cayetano, patrono del Trabajo.

La CGT, las dos CTA y la UTEP programan un nuevo plan de lucha

En la reunión que se llevó a cabo en la sede central de la CGT, en la calle Azopardo, estuvieron presentes el triunvirato del gremio, conformado por Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio); José Sola (Seguro); y Octavo Argüello (Camioneros), Hugo Godoy (CTA – Autónoma) y Roberto Baradel (CTA – Trabajadores), quienes también decidieron movilizarse «cuando se realice la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil».

Las centrales confirmaron que «este plan tendrá su continuidad con una movilización al Ministerio de Economía durante la tercera semana de agosto», en contra del plan económico que lleva adelante el presidente Javier Milei, junto con «la política de endeudamiento» que sostiene su gestión de la mano de Luis Caputo.

«Es importante fortalecer la solidaridad con cada conflicto que se está llevando adelante en todo el país, y alentar las movilizaciones conjuntas que vienen realizando las centrales en las provincias, promoviendo plenarios, asambleas y acciones coordinadas que amplíen la participación, fortalezcan la organización y consoliden el plan de lucha de alcance nacional. Esto en camino a construir una acción federal que exprese en las calles la fuerza de las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y populares de la Argentina», manifestaron.

Asimismo, remarcaron el avance hacia un paro general «que exprese el rechazo del conjunto del movimiento obrero y del campo popular» a las políticas que «deterioran» el trabajo, los salarios, las jubilaciones y las condiciones de vida de los ciudadanos.

Por último, informaron que se acordó confluir en la Semana Social, convocada por la Comisión Episcopal, para los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba, en el marco de la visita que realizará el papa León XIV durante el mes de noviembre de este año.

NA