Victoria Villarruel fue invitada a la Expo Rural y crecen las expectativas por un posible cruce con Javier Milei

La Exposición Rural de Palermo, tradicional epicentro donde confluyen el poder político y el sector agropecuario, se prepara para convertirse este domingo en el escenario de un reencuentro de altísimo voltaje institucional. La confirmación de que la vicepresidenta Victoria Villarruel fue formalmente invitada por las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA) abrió la puerta a un inminente cara a cara con el presidente Javier Milei.

Este posible cruce se dará en el marco de una relación bilateral que atraviesa su punto de mayor frialdad, signada por la marginación de la titular del Senado de las actividades oficiales de la Casa Rosada, las diferencias públicas en torno a la política exterior y una silenciosa disputa protocolar que mantiene en vilo al Gabinete nacional, justo cuando el Jefe de Estado busca afianzar su alianza económica con el campo.

Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas (NA), la invitación a la titular de la Cámara alta fue cursada directamente por las autoridades de la entidad agraria, ubicándola nuevamente en el centro de la escena.

A pesar de contar con la convocatoria formal que exige la envergadura del evento, la Vicepresidenta ha optado por no brindar precisiones sobre su asistencia al predio de Palermo. Este estricto hermetismo sobre su agenda de fin de semana no hace más que alimentar las especulaciones sobre un reencuentro público que, inevitablemente, dejaría expuestas las fracturas de la fórmula presidencial ante los principales actores del poder económico y la agroindustria.

La polémica por Malvinas durante el Mundial 2026, el último gran cortocircuito entre Milei y Villarruel

La expectativa por la foto conjunta en la tribuna oficial llega precedida de un nuevo y resonante capítulo de disputas a cielo abierto entre ambos mandatarios. En los últimos días Villarruel volvió a marcar fuertes y sonoras diferencias con la línea oficial al publicar un encendido mensaje reivindicando la soberanía de las Islas Malvinas, en el contexto de la polémica desatada por la bandera que desplegó la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Ese posicionamiento disonante evidenció las miradas contrapuestas en el seno del Gobierno. La postura frontal de la Vicepresidenta se distanció abruptamente del tono adoptado por la administración de Milei, que en todo momento evitó polemizar de manera directa sobre el archipiélago y prefirió poner el foco en las tareas y gestiones diplomáticas realizadas por la Cancillería desde diciembre de 2023. Esta bifurcación en el discurso profundizó la grieta interna, sumando un nuevo desencuentro a la gestión libertaria.

El silencio estratégico de Villarruel respecto a su presencia en la inauguración de la Rural responde a un modus operandi que ya generó fuertes dolores de cabeza en el entorno presidencial durante los últimos actos patrios. Los antecedentes inmediatos de las celebraciones por el Día de la Bandera en Rosario y la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán dejaron a la vista una maniobra recurrente: la Vicepresidenta suele confirmar su asistencia a último momento.

Esta táctica obliga a las autoridades y gobernadores anfitriones a improvisar y desplegar operativos especiales de seguridad para evitar cruces incómodos con el resto del Gabinete nacional.

En este sentido, desde el entorno de un mandatario provincial consultado por Noticias Argentinas (NA) admitieron la encrucijada institucional que representa esta dinámica: “Si la vicepresidenta desea asistir a un evento oficial no pueden prohibirle el ingreso”, precisaron, argumentando que “es por protocolo”, lo que deja en claro que el Ejecutivo nacional tiene un margen de maniobra prácticamente nulo para vetar su participación.

La agenda de Javier Milei: de Brasil al guiño a la Mesa de Enlace

Mientras la sombra de la crisis interna acapara la atención política, la agenda del Jefe de Estado no detiene su marcha. Milei arribará al tradicional predio de Palermo inmediatamente después de su viaje a San Pablo, Brasil, donde tiene programado un encuentro de fuerte peso político con Flavio Bolsonaro.

A su regreso al país, el Presidente será la figura excluyente de la ceremonia central y brindará un discurso fuertemente aguardado ante los referentes de la Mesa de Enlace y los grandes productores agropecuarios.

Esta intervención será leída como una nueva y contundente señal de acercamiento por parte del Poder Ejecutivo hacia el sector que aporta el mayor volumen de divisas al país. No obstante, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, le bajó la espuma a que haya más anuncios económicos para el sector durante el discurso presidencial.

Con información de NA.