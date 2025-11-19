Las plataformas del cine argentino regresan al Incaa: el Gobierno dio marcha atrás con la transferencia

Con la publicación del Boletín Oficial, el Gobierno frenó la transferencia de las plataformas de CINE.AR a la órbita de la Secretaría de Cultura y confirmó que las mismas continuarán siendo administradas Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

El Decreto N° 821/2025 fue publicado este 19 de noviembre y deroga el Decreto N° 194/2025 que ordenaba que las plataformas CINE.AR, CINEAR.PLAY y CINE.AR ESTRENOS, todas dependientes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), estén a cargo de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.

La medida publicada en marzo, incluía la transferencia de la titularidad de derechos, bienes, presupuesto y personal afectado a dichas plataformas.

Con la derogación, el traspaso de las plataformas no se concretará y dichas plataformas continuarán dependiendo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). La normativa resaltó: «Si bien conforme lo ordenado por los artículos 2º y 3º del mentado decreto, la ex-SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS y la SECRETARÍA DE CULTURA iniciaron las acciones tendientes a efectivizar esa transferencia, esta aún no se ha concretado».

Este freno se da justo en un contexto donde el Gobierno suprimió, hace poco más de una semana, la Secretaría de Comunicación y Medios debido al nombramiento que el presidente Javier Milei le tomó a Manuel Adorni como Jefe de Gabinete, tras la salida de Guillermo Francos.

Según lo establecido en el nuevo decreto, una de las razones por las que se revirtió la medida inicial es que la intervención de CAI S.A.U. no ha concluido con su objeto, y «la ejecución del traspaso no contribuiría a cumplir los objetivos de la intervención».

Los argumentos que planteó el Gobierno para transferir las plataformas de cine argentino

El Gobierno argumentó que, desde el inicio de la gestión, la administración ha «tomado distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan de manera eficiente, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y su contribución al desarrollo del país», por esto mismo sostienen que la transferencia de las plataformas son necesarias para mantener su política.

En el decreto se explica que en 2017 se creó la marca Cine.ar para «unificar las distintas pantallas de exhibición audiovisual del Inca», pero luego se crearon otras dos líneas de las plataforma para «fomentar y promocionar la actividad cinematográfica». Y agrega que «la administración y gestión de las mismas excede el rol del fomento asignado por la Ley N° 17.741, ya que ello requiere una estructura más amplia a los fines de asegurar un manejo estratégico e integral de los contenidos».

Por este motivo, el Gobierno considera que la transferencia «permitirá consolidar las actividades relacionadas con la producción y difusión de contenidos culturales bajo un solo ente, maximizando las sinergias y evitando la duplicación de funciones, contribuyendo a una utilización más eficiente del presupuesto estatal y fortaleciendo la presencia de la producción audiovisual nacional en las diferentes plataformas, potenciando su alcance y su impacto en la comunidad».