El Ejecutivo oficializará en las próximas horas el llamado a sesiones extraordinarias durante diciembre, en ambas cámaras del Congreso, con una agenda de alrededor de diez proyectos. La iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada a la causa Malvinas, será uno de los ejes centrales del temario.

El Gobierno convocará a extraordinarias con Malvinas, Presupuesto y PASO como prioridades

La Nación detalló que el Gobierno de Javier Milei busca aprovechar el último mes del año para avanzar con proyectos que quedaron pendientes y que considera estratégicos de cara a las elecciones de 2027. Entre las prioridades figuran la suspensión de las PASO, el Presupuesto 2027 y la iniciativa sobre ludopatía, que ya consiguió media sanción en el Senado.

En Balcarce 50 también apuntan a conseguir la aprobación de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional en ambas cámaras. Sin embargo, el proyecto genera diferencias entre los aliados parlamentarios y dentro del propio oficialismo, pese a las modificaciones introducidas tras los cuestionamientos recibidos.

Uno de los capítulos más controvertidos es el que busca sancionar la injerencia extranjera en campañas y procesos electorales. En el Gobierno reconocen que puede haber dificultades, aunque mantienen el optimismo sobre su aprobación. La iniciativa fue presentada por el propio Presidente y cuenta con el impulso de su asesor Santiago Caputo.

La reforma electoral, que obtuvo 43 votos en el Senado, pasará ahora a Diputados. En tanto, el Presupuesto tendrá el recorrido inverso. Allí el oficialismo confía en alcanzar acuerdos sobre el financiamiento universitario, uno de los puntos que generó un revés parlamentario.

El temario incluirá además el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos (ARTI), aunque todavía no estarían asegurados los votos para aprobarlo. También figuran la reforma del régimen de cabotaje y Marina Mercante, el Super RIGI, los pliegos de jueces y diplomáticos y las leyes de Sociedades y Mercados de Capitales.

Para el oficialismo, cerrar diciembre con la mayor cantidad de iniciativas aprobadas será una señal de control de la agenda legislativa y una plataforma política para afrontar 2027.