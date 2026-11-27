El periodista y titular de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, quedó internado bajo observación médica en el Sanatorio de la Trinidad tras descompensarse este viernes alrededor de las 18, mientras se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para abordar un vuelo rumbo a Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes confirmados en vivo en los ciclos televisivos Sálvese quien pueda y LAM (América TV), a través del testimonio de su colega Daniel Gómez Rinaldi, quien lo trasladó al centro asistencial, y de su productora Alicia Pedrelli, el cuadro de Luis Ventura respondió a un pico de presión arterial y a un cuadro de desorientación temporal y espacial, aunque el establecimiento sanitario aún no emitió un parte médico institucional.

El traslado de Luis Ventura al Sanatorio de la Trinidad y el estado de su salud

La jornada laboral del conductor había comenzado con señales de malestar físico desde la mañana, cuando manifestó síntomas de fatiga tras finalizar su ciclo radial Ventura Show 1030 en Radio Del Plata y grabar una emisión de Secretos Verdaderos.

Según precisó el periodista Pepe Ochoa tras dialogar con el entorno de producción de América TV, el equipo debió interrumpir la rutina de grabación al advertir que el comunicador presentaba signos de estrés agudo y pérdida momentánea de noción sobre el tiempo y el espacio.

Actualmente, el presidente de APTRA permanece incomunicado en la clínica porteña para someterse a una batería de estudios clínicos de control, situación que tomó por sorpresa incluso a su propio núcleo familiar, que tomó conocimiento de la hospitalización a través de las emisiones televisivas.

La suspensión del vuelo de Luis Ventura a Miami por los Martín Fierro Latino 2026

La descompensación se desencadenó en el preciso instante en que Luis Ventura emprendía el traslado terrestre hacia Ezeiza para encabezar la ceremonia internacional de los premios Martín Fierro Latino 2026, prevista para este fin de semana en Miami.

El panelista Nicolás Peralta confirmó que el viaje quedó descartado debido al cuadro de agotamiento acumulado, que el directivo arrastra desde la última gala de premiación realizada la semana pasada en Uruguay.

Ante la imposibilidad de subirse al avión y cumplir con su agenda institucional en Norteamérica, las autoridades organizadoras del evento deberán redefinir la conducción protocolar y la entrega de estatuillas sin la presencia física de su principal referente.