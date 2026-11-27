El Gobierno nacional ultima los detalles del decreto que convocará a sesiones extraordinarias durante diciembre. En los 20 días hábiles previstos, el presidente Javier Milei buscará avanzar con un temario que combina proyectos considerados urgentes con otras iniciativas que la Casa Rosada pretende impulsar antes de fin de año.

Reforma electoral, Presupuesto y Ley Malvinas: la agenda en las extraordinarias

Según detalló Infobae, entre las prioridades aparece la reforma electoral, que contempla la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa ya obtuvo media sanción en el Senado y deberá tratarse en Diputados. La Cámara Nacional Electoral advirtió que el nuevo marco debe resolverse antes del 31 de diciembre y que no avalará modificaciones de las reglas electorales durante el año de los comicios.

En paralelo, el Senado deberá tratar el Presupuesto 2027. El oficialismo busca que se apruebe sin modificaciones para cumplir con los plazos. Sin embargo, los cambios introducidos por la oposición en las partidas para universidades nacionales y Ciencia y Tecnología, junto con la escasez de fondos para obra pública, generan diferencias.

Entre los proyectos considerados importantes figura la denominada Ley Malvinas, impulsada por el Ejecutivo. La iniciativa fracasó recientemente en Diputados, cuando La Libertad Avanza reunió 126 legisladores, tres menos de los necesarios para alcanzar el quórum. Las diferencias por la representación en el Consejo de la Magistratura y el tratamiento de la Ley de Biocombustibles provocaron el malestar de sectores aliados.

En ese escenario, el oficialismo evalúa incorporar el proyecto de biocombustibles al temario para recuperar el respaldo de los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora.

La convocatoria también incluiría cinco pliegos judiciales, analizados en una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado. Entre las postulaciones figuran jueces con competencia electoral en San Juan y Corrientes.

Por último, podría sumarse el proyecto de Ludopatía II, presentado por Patricia Bullrich, que obtuvo media sanción en el Senado. Se espera que el decreto presidencial se publique en las próximas horas.