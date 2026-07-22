León XIV en Argentina: llegó el nuevo nuncio al país y avanza la organización de una posible visita papal

La llegada del nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede a la Argentina puso en marcha una nueva etapa de las gestiones para concretar la primera visita del papa León XIV al país. Monseñor Michael Wallace Banach arribó este miércoles al aeropuerto internacional de Ezeiza para asumir la representación diplomática del Vaticano y avanzar en la coordinación de una gira que podría realizarse durante la segunda semana de noviembre.

El desembarco de Banach era uno de los pasos institucionales esperados para avanzar en la organización del viaje papal. Su llegada habilita una instancia de coordinación formal entre la Santa Sede, la Casa Rosada y la Conferencia Episcopal Argentina.

El nuevo nuncio del Vaticano inicia su misión y prepara los contactos con Javier Milei

Según informó Infobae, el diplomático llegó desde Estados Unidos, luego de finalizar su misión como nuncio apostólico en Hungría. En Ezeiza fue recibido por monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y por monseñor Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro.

Por instrucción del canciller Pablo Quirno, Banach también fue recibido por el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo. La presencia de las autoridades de la Iglesia argentina y del Gobierno buscó otorgar respaldo institucional al nuevo representante pontificio, quien será el principal interlocutor entre el Vaticano y el Estado argentino.

La llegada de Michael Wallace Banach habilita una nueva etapa de coordinación entre el Vaticano, la Iglesia argentina y la Casa Rosada

Tras su arribo, Banach tenía previsto trasladarse al Palacio Fernández Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica ubicada sobre la avenida Alvear. Su primer paso institucional será presentar las cartas credenciales ante el presidente Javier Milei, un trámite que formalizará su función como representante diplomático de la Santa Sede.

El Gobierno informó que, “en los próximos días”, se realizará la presentación ante el canciller Quirno y el presidente Milei. Una vez cumplido ese procedimiento, Banach quedará en condiciones de encabezar las conversaciones entre el Vaticano y el Gobierno argentino sobre los aspectos institucionales de una eventual visita de León XIV.

Tres comisiones ya trabajan en la visita del papa León XIV a sudamérica

Según indicó Infobae, en el Episcopado ya comenzaron a funcionar tres comisiones informales que analizan distintos aspectos del viaje, aunque la Santa Sede todavía no realizó un anuncio oficial sobre la gira.

Entre las alternativas que manejan quienes participan de los preparativos aparecen cuatro actividades centrales: un encuentro institucional con Javier Milei, una misa multitudinaria sobre la avenida 9 de Julio, una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y una actividad en Córdoba.

El esquema que analizan las fuentes consultadas contempla que León XIV permanezca entre tres y cuatro días, como parte de una posible gira por Sudamérica. El viaje incluiría también Uruguay y Perú.

El Pontífice llegaría a la Argentina después de pasar por Uruguay y luego continuaría hacia Perú, país donde desarrolló buena parte de su ministerio episcopal antes de ser elegido como sucesor de Francisco.

La definición final dependerá exclusivamente del Vaticano, que será el encargado de anunciar oficialmente cualquier viaje papal una vez que estén resueltos los aspectos pastorales, diplomáticos y logísticos.