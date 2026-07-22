«Billetera y carpetas»: el plan secreto de Diego Santilli para convencer a los gobernadores de suspender las PASO

Diego Santilli fue clave para las modificacions en la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. (Foto: Clarín Fotografía)

El reloj electoral de la Casa Rosada comenzó a correr a toda velocidad. Tras la reunión de la Mesa Política libertaria, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió un mandato prioritario de la dupla que integran Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: conseguir los acuerdos políticos necesarios para suspender las elecciones PASO del año 2027.

La misión se transformó en la principal prueba de fuego para medir el «volumen político» del exministro del Interior tras absorción de las competencias de la Jefatura de Gabinete. Cerca de «El Jefe» advierten sin rodeos sobre la determinación del Ejecutivo: “Vamos a tener que quemar naves. La quita de las PASO va a tener que existir y Santilli va a terminar de conseguir los acuerdos”.

La estrategia del «ahorro» y el objetivo de la reelección

Desde la perspectiva de la Jefatura de Ministros, la ofensiva contra las elecciones primarias busca apelar a un argumento de fuerte recepción en la opinión pública: la austeridad fiscal y el cansancio electoral.

El oficialismo sustenta la reforma sobre dos pilares políticos clave:

Costo millonario: Santilli calcula que la suspensión de las PASO significará un ahorro directo de 300 millones de dólares para las arcas del Estado.

Santilli calcula que la suspensión de las PASO significará un ahorro directo de para las arcas del Estado. Incertidumbre prolongada: argumentan que las primarias representan una instancia que distorsiona el calendario productivo y extiende la volatilidad económica a lo largo de todo el año.

argumentan que las primarias representan una instancia que distorsiona el calendario productivo y extiende la volatilidad económica a lo largo de todo el año. Rumbo a 2027: En el entorno libertario sostienen que el objetivo de fondo es pavimentar la reelección presidencial: «Tiene que hacer un gobierno no peronista que reelija para dar previsibilidad y estabilizar la macroeconomía», repiten fuentes del Gobierno a Infobae.

La billetera de los ATN y la rosca provincia por provincia

Para doblegar la resistencia de la oposición y de varios caudillos provinciales, el Gobierno desplegó un abanico de incentivos financieros y políticos que administra la propia Jefatura de Gabinete. Tras la salida de Manuel Adorni, Santilli recuperó la potestad de negociar la modificación de partidas presupuestarias y la firma de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los fondos de distribución discrecional más codiciados por los gobernadores.

Según el último reporte técnico de la consultora Politikon Chaco, la Casa Rosada volvió a girar ATN tras dos meses de congelamiento total: al 17 de julio de 2026, los giros discrecionales sumaron $32.693,5 millones, donde el 76% del total correspondió a desembolsos de ATN de $5.000 millones repartidos entre provincias con fuerte peso legislativo como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Catamarca.

El mapa de los gobernadores: de la nieve en Catamarca al rechazo en Santiago

La gira negociadora de Santilli incluirá una cumbre este mediodía con el santafesino Maximiliano Pullaro para sellar el traspaso de obras viales, y continuará la semana próxima en Catamarca y Santiago del Estero. En tierras catamarqueñas, el gobernador Raúl Jalil se convirtió en un aliado estratégico tras pronunciarse públicamente a favor de eliminar las primarias.

La visita a la Puna catamarqueña para recorrer los yacimientos de litio en el Salar del Hombre Muerto podría sumar la presencia del propio Javier Milei, aunque la travesía depende del estricto filtro de Casa Militar debido a las fuertes nevadas que azotan la zona cordillerana.

Cerca de Jalil ironizaron sobre el clima y el desembarco del jefe de ministros: «Si quiere venir Santilli, no tenemos problema. Ya tenemos experiencia en rescatar a personas del PRO», en guiño al incidente aéreo que sufrió la comitiva de Mauricio Macri en 2018.

El escenario más complejo aguarda en Santiago del Estero. Su gobernador, Elías Suárez, ya marcó la cancha en defensa de las primarias obligatorias argumentando que «mientras más participación haya, más se favorece a la democracia».

Para torcer estas voluntades, la mesa chica libertaria alista otras fichas de cambio: el armado de alianzas que teje Eduardo «Lule» Menem y los pliegos para designar jueces y fiscales federales que impulsa el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.