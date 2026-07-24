Ley de Inocencia Fiscal: la oposición rechaza otorgar garantías tributarias a los funcionarios públicos

La discusión por la nueva Ley de Inocencia Fiscal ingresó en una etapa de fuerte tensión política luego de que sectores de la oposición anticiparan que buscarán bloquear cualquier intento de incluir a funcionarios públicos dentro del régimen impulsado por el Gobierno nacional.

El proyecto forma parte de la estrategia oficial para incentivar la incorporación de ahorros no declarados al sistema formal y ampliar el universo de contribuyentes alcanzados.

El eje del debate se concentra en una de las características más cuestionadas de la iniciativa: a diferencia de otros regímenes similares aplicados en el pasado, la propuesta no excluye a funcionarios, exfuncionarios ni a sus familiares directos.

La posibilidad de que estos sectores puedan adherir al esquema generó objeciones de distintos espacios políticos, que plantean riesgos para el control patrimonial de quienes administran recursos públicos. Según se informó en primera instancia, el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal eliminará los topes de ingresos y patrimonio, fijados en $1.000 millones y $10.000 millones

Desde la oposición —con posicionamientos de dirigentes de Unión por la Patria y el bloque Provincias Unidas— sostienen que los funcionarios públicos y Personas Políticamente Expuestas (PEP) deben estar sujetos a exigencias de transparencia más estrictas, en línea con los estándares internacionales del GAFI. Por este motivo, ya se presentaron iniciativas parlamentarias para excluirlos explícitamente del régimen.

Ley de Inocencia Fiscal: cuáles son los reclamos

La controversia cobró mayor relevancia tras conocerse casos de integrantes del oficialismo que recurrieron al régimen vigente. Entre ellos aparece el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya adhesión generó cuestionamientos políticos en medio de investigaciones y pedidos de explicaciones sobre su patrimonio.

Además de la polémica por los funcionarios públicos, el proyecto incorpora otros cambios relevantes. Entre ellos figura la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio para acceder al régimen, una modificación que ampliaría significativamente la cantidad de potenciales adherentes.

Mientras tanto, el Gobierno defiende la iniciativa y asegura que el proyecto mantiene controles sobre el origen de los fondos. Según la propuesta, quienes se adhieran deberán acreditar que los recursos provienen de actividades lícitas, aunque obtendrán mayores garantías frente a futuras revisiones fiscales y una reducción de los riesgos de sanciones por inconsistencias menores.

La iniciativa también establece que las observaciones realizadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberán superar determinados umbrales económicos para ser consideradas significativas. En esos casos, los contribuyentes tendrán la posibilidad de corregir las diferencias detectadas sin perder automáticamente los beneficios otorgados por la ley.

Ley de Inocencia Fiscal: las expectativas del Gobierno y el plan para «atraer dólares»

Uno de los puntos destacados es la extensión del plazo para exteriorizar fondos hasta fines de 2027. Durante ese período, quienes adhieran al régimen contarán con mecanismos de protección que buscan brindar mayor seguridad jurídica frente a eventuales cambios normativos o fiscales.

Sin embargo, el tratamiento parlamentario promete convertirse en un nuevo foco de confrontación política. La inclusión de funcionarios públicos aparece como la línea roja para buena parte de la oposición, que ya anticipó que buscará eliminar ese beneficio durante el debate en el Congreso. El resultado de esa disputa será determinante para definir el futuro de la reforma impulsada por el Gobierno.

En el oficialismo consideran que estas modificaciones son necesarias para atraer una parte de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero y ampliar la base de contribuyentes que puedan regularizar su situación. La expectativa es que el nuevo esquema mejore los resultados obtenidos por la versión original de la ley.

Con información de Infobae