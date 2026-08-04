Patricia Bullrich sostuvo los cambios en la Ley de Tierras y buscó recuperar el relato, pero hay final abierto

“No nos van a correr a nosotros con qué es la soberanía”. En una conferencia de prensa pensada para recuperar el relato ante la opinión pública y confrontar con el kirchnerismo, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo este martes los cambios en la Ley de Tierras y espera aprobar el proyecto de inviolabilidad privada este jueves en el Senado, aunque los votos no están asegurados y las negociaciones prometen extenderse hasta ese día.

Ley de Tierras en el Senado: la conferencia de Patricia Bullrich

Flanqueada por los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, y por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, Bullrich ratificó el borrador conocido este lunes, que eleva del 15% actual al 25% el tope de la superficie provincial que puede venderse a privados extranjeros. El proyecto original del ministro Federico Sturzenegger directamente eliminaba el porcentaje.

La líder de la bancada violeta calificó ese límite de “razonable” y blanqueó que la modificación fue realizada a pedido de aliados. En ese sentido, agradeció el aporte de la UCR y el PRO, pero también de Neuquén, Salta y Tucumán. Sin nombrarlas, le envió un guiño a tres senadoras con voto clave que responden a sus gobernadores: la neuquina Julieta Corroza, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila.

Bullrich apuntó que el tope del 25% es el mismo que tiene Brasil. “Brasil creció cuatro veces más que nosotros en capacidad productiva en el campo en los últimos 30 años. Nos estamos igualando”, argumentó. Ratificó, de todos modos, que cada provincia podrá establecer su propio marco jurídico. Eso quedó plasmado en el artículo 25 de la nueva redacción, a la que accedió RÍO NEGRO.

La conferencia en el Salón de las Provincias fue armada para “alejar los fantasmas”, según definió la propia jefa del bloque de La Libertad Avanza. Con ese objetivo, explicó la propuesta punto por punto y reforzó la idea de que los estados foráneos no podrán adquirir tierras, a diferencia del gobierno kirchnerista, que permitió la instalación de una base espacial china.

“La única vez que la Argentina entregó soberanía a un gobierno extranjero fue al gobierno chino en la instalación de una base espacial. Fue la primera vez que en territorio argentino se instaló un estado extranjero con 200 hectáreas cedidas por 50 años. Eso fue en el gobierno de Kirchner”, recordó. A la izquierda de Bullrich asentía la senadora karinista Nadia Márquez, de Neuquén, donde se radicó la base.

Además, Bullrich confirmó que en las zonas de fronteras se requerirá un doble conforme de la provincia y la Nación (en este último caso, el aval deberá darlo un secretario de Estado). También aseguró que “está garantizado el acceso a lagos, ríos y el camino de sirga”, aunque la nueva ley eliminará la restricción actual en ese sentido. Por último, recordó que se prohibirán testaferros y “sociedades pantalla”.

A lo largo de todo su mensaje, Bullrich se refirió a la ley vigente como “Ley Máximo Kirchner”, a pesar de que la norma se sancionó en 2011, cuatro años antes de que el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner asumiera como diputado por primera vez.

“Esta ley tuvo como objetivo volver terratenientes a sus amigos. Supuestamente venía a poner límites, pero lo único que evitó fue la inversión. Bajo un marketing aparentemente proteccionista, hicieron negocios los amigos del poder. Lázaro Báez era empleado del Banco de Río Gallegos, tenía un Falcon del ‘72, y terminó con 415.000 hectáreas en Santa Cruz”, subrayó.

Y agregó: “Los Kirchner se caracterizaron, ellos y todos sus amigos, por comprar aquel lugar que Cristina Kirchner decía que era su lugar en el mundo. Compraban tierra fiscal a 7 dólares y la vendían después por hectárea a medio 1.000.000 de dólares. Así hicieron los hoteles que hoy están decomisados”.

“Propiedad no es soberanía. La propiedad es la posesión de un título, un papel, un contrato. La soberanía es la facultad de hacer cumplir la ley en todo el territorio, es la bandera, es la justicia que actúa, son las Fuerzas Armadas, son las fuerzas de seguridad, y no quien escritura un determinado activo”, explicó Bullrich.

Según la exministra, “un extranjero que compra un campo en la Argentina tiene que pagar impuestos argentinos, responde ante jueces argentinos, no pone bandera, no tiene policía propia, no legisla nada. Solo en la base de Neuquén no rige la ley argentina, solo ahí. La soberanía nunca se mueve, se queda siempre en manos del Estado argentino, y esto no lo inventa la ley. Esto lo dice nuestra Constitución”.

La líder del oficialismo en el Senado espera que el texto no sufra más modificaciones (van por la versión número 16) de aquí al jueves, aunque las tratativas continuarán. Los números están muy ajustados y no se descarta un empate. En ese caso, deberá terciar el presidente provisional, Bartolomé Abdala, porque Victoria Villarruel estará reemplazando a Javier Milei en el Poder Ejecutivo. El puntano ya precalienta por si acaso.

Algunos de los votos en duda son los del catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger, dos líberos de la UCR (no responden a sus gobernadores), y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del oficialismo misionero, que acaba de partirse en dos (el gobernador Hugo Passlacqua rompió con su antecesor y mandamás en las sombras Carlos Rovira).

En el kirchnerismo no pierden la esperanza de voltear la ley. El jefe del interbloque, José Mayans, reveló públicamente que habló con la salteña Royón, emisaria del gobernador Gustavo Sáenz, y le dijo que “está evaluando su voto” (Salta es la provincia más extranjerizada del país). “Tengo entendido que somos alrededor de 34, 35 a favor. Estamos a un voto de 36, que es empate”, arriesgó el formoseño.

Con los números tan apretados, hubo una situación que abrió un fuerte debate. La senadora de La Cámpora Anabel Fernández Sagasti, de Mendoza, está cursando la semana 32 de embarazo y le notificó el jueves pasado a Villarruel que tiene contraindicado viajar a Buenos Aires, por lo que no podía votar. Le reclamó poder hacerlo de manera virtual y amenazó con ir a la justicia si no se lo habilitaban.

Alrededor de las 19, la vicepresidenta firmó una resolución, a la que accedió RÍO NEGRO, para permitirle participar y votar, aunque será “ad referéndum” del cuerpo, es decir, que la última palabra la tendrá el pleno. Pese a ello, se trató de una fuerte jugada política de Villarruel, que está en contra de la extranjerización de tierras.

El artículo 5 de la resolución aclara que “no importa modificación del reglamento del Senado”, por lo que no se necesitarían dos tercios para aprobarla, sino mayoría simple. De todos modos, sí requerirían dos tercios para incorporarla al temario.

En el Senado hay posiciones divididas sobre si habría que permitirle o no votar. Quienes se resisten aclaran que el reglamento no contempla excepciones y que una decisión de ese tipo abriría la puerta a que otros senadores encuentren excusas para no votar a futuro.

Corresponsalía Buenos Aires