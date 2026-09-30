Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y reveló el secreto que guardó durante MasterChef Celebrity

Wanda Nara sorprendió a los participantes de MasterChef Celebrity al contar qué hacía Maxi López cuando formó parte del reality. La conductora reveló que su exmarido le enviaba capturas de pantalla del grupo privado de WhatsApp de los famosos.

Wanda Nara volvió a convertir una situación de MasterChef Celebrity en un momento inesperado. Durante la última emisión del reality de Telefe, la conductora recordó la participación de Maxi López en la edición anterior y reveló un secreto que había mantenido guardado hasta ahora.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Wanda contó delante de los nuevos participantes que su exmarido era quien le enviaba capturas de pantalla del grupo de WhatsApp de los concursantes, especialmente cuando allí hablaban de ella.

Wanda Nara reveló qué le mandaba Maxi López durante MasterChef Celebrity

La confesión apareció al comienzo del programa y tomó por sorpresa a los participantes.

“El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí”, reveló Wanda sobre Maxi López.

Ante la sorpresa que generó el comentario, la conductora explicó por qué recién ahora se animaba a hacerlo público: “Lo puedo contar porque ya terminó el programa”.

La revelación provocó inmediatamente la reacción de Pablo Giralt, quien con ironía le respondió: “Una tumba vos”.

Wanda se defendió y aclaró que durante el desarrollo de la competencia mantuvo el secreto para no complicar a su exmarido frente al resto de sus compañeros.

La propuesta de Wanda Nara a Grego Rossello

Lejos de terminar allí, Wanda aprovechó el momento para hacerle una particular propuesta a Grego Rossello, uno de los participantes de la nueva temporada.

“Lo cuento ahora para ver si Grego quiere sumar puntos, puede mandarme los screenshots”, lanzó la conductora entre risas, invitándolo a convertirse en su nuevo informante dentro del grupo de WhatsApp.

El episodio se convirtió así en otro de los momentos distendidos del comienzo de la nueva edición, que volvió a tener a Wanda Nara al frente de la conducción.

MasterChef Celebrity volvió a liderar el rating

La nueva temporada comenzó con buenos números para Telefe. De acuerdo con los datos difundidos por Noticias Argentinas, la segunda emisión logró superar el rating del debut y alcanzó picos de 14,7 puntos, liderando su franja horaria.

Entre las presentaciones, las devoluciones del jurado y las confesiones de Wanda, MasterChef Celebrity empieza a sumar historias paralelas a la competencia gastronómica. Y esta vez Maxi López, pese a ya no estar entre las hornallas, terminó convertido inesperadamente en protagonista.