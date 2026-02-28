Causa AFA: la Justicia frenó un viaje del Chiqui Tapia a Venezuela

La Justicia rechazó un nuevo pedido de autorización de viaje al exterior para Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, en medio de la causa que investiga a la entidad por la presunta evasión de $19.000 millones. El planteo buscaba modificar un itinerario ya aprobado para sumar un destino en Venezuela.

La decisión fue adoptada por el tribunal que interviene en el expediente y se conoció luego de una presentación de la defensa para viajar a Barquisimeto entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. Según la resolución judicial, el 23 de febrero ya se le había autorizado salir del país rumbo a Barranquilla y Río de Janeiro.

Viaje a Venezuela y presunta evasión de $19.000 millones en la AFA

De acuerdo a lo publicado por TN, Tapia había sido invitado a participar del acto de inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol por el inicio de obras en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. La defensa informó que había sido designado por el presidente de la Conmebol para representar al organismo en ese evento.

El cambio implicaba trasladarse desde Río de Janeiro a Caracas, lo que, para los jueces, excedía los límites de la autorización original. «No era ese ni el destino ni el itinerario autorizado mediante la resolución”, detalla el escrito.

La Justicia rechazó el pedido por inconsistencias en las fechas y por el contexto político de Venezuela. (Foto: archivo)

En una nueva presentación, la defensa solicitó autorización para viajar del 28 de febrero al 3 de marzo, tras indicar que el acto fue reprogramado para los días 1 y 2 de marzo. También informó que Tapia regresó al país el 27 de febrero y adjuntó el nuevo itinerario y una nota sobre el cambio de fecha.

Inconsistencias en invitaciones y alerta por la situación en Venezuela

El Ministerio Público Fiscal había dictaminado que el tribunal podía conceder la autorización bajo caución. Sin embargo, los magistrados rechazaron el pedido al advertir inconsistencias en las invitaciones cursadas para el mismo evento.

“Se cursaron dos notas de invitación para el mismo evento, pero en cada una de ellas se consignaron distintas fechas de realización, lo que torna dudosas las circunstancias del nuevo viaje solicitado(…)”, señala la resolución.

El fallo también menciona la situación de Venezuela. “Tampoco puede desconocerse la situación de inestabilidad política existente en el país al que se pretende viajar, que incluye -como es de público conocimiento- denuncias de detenciones arbitrarias contra múltiples personas (entre ellas, ciudadanos argentinos)“, describe.

Agrega que “tampoco existe garantía alguna que en la eventualidad que debieran cursarse requerimientos en miras de lograr la sujeción del peticionante al proceso, los mismos sean atendidos”.