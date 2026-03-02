Qué se sabe de la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela: el gobierno de Milei evalúa ir contra la AFA

Siguen las repercusiones por la liberación de Nahuel Gallo, el argentino que había sido secuestrado en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Poco tiempo antes del discurso de Javier Milei, desde la AFA comunicaron que el gendarme estaba próximo a subirse a un avión para regresar al país. Después, llegaron las reacciones del Gobierno. Qué se sabe hasta ahora.

El pasado 8 de enero, luego de la captura del líder chavista por parte de Estados Unidos, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, había anunciado que iban a disponer “la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”.

Sin embargo, el primer indicio de liberación de Gallo había ocurrido recién la semana pasada, cuando el gendarme pudo comunicarse telefónicamente por primera vez con su mujer, María Alexandra.

Esa llamada, cargada de llantos de alivio y risas nerviosas, ya que sirvió para confirmar que estaba vivo y que, efectivamente, sobrevivía en las celdas de El Rodeo 1, luego de haber sido detenido hace 448 días, desde el 8 de diciembre de 2024, cuando cruzó la frontera en Ureña y el presidente Maduro lo acusó de conspiración para asesinar a la entonces vicepresidente, Delcy Rodríguez.

La comunicación fue posible gracias a una huelga de hambre iniciada por los prisioneros extranjeros, quienes exigían ser incluidos en la ley de amnistía que el régimen había aprobado recientemente para los presos políticos locales.

Finalmente, este domingo 1 de marzo, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado titulado «El fútbol, un puente humanitario», en la que anunciaban el regreso de Gallo hacia el país con una foto del gendarme junto a Luciano Nakis (prosecretario) y Fernando Isla Caseres (director de Protocolo y Ceremonial).

Foto: Gentileza AFA.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, indica el texto.

Asimismo, también agradecieron a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por «facilitar el contacto que permitió este acercamiento», y destacaron «los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”.

Liberación de Gallo: las primeras reacciones luego del anuncio de la AFA

Inmediatamente, la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, señaló en sus redes sociales: «Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”.

Después, apareció el canciller Pablo Quirno: “La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”.

“NAHUEL GALLO ESTÁ VOLVIENDO A CASA!!!! Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas. El gendarme argentino estará pronto en Argentina y reunido con su familia”, publicó por su parte la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Mientras tanto, si bien brindó un discurso por cadena nacional en marco de la apertura de sesiones ordinarias, el presidente no mencionó el regreso de Gallo en su disertación en el Congreso.

En horas de la madrugada, la mano derecha de Chiqui Tapia, Pablo Toviggino, publicó otra foto de Nahuel Gallo viajando hacia el país: «La Argentinidad al Palo !!! Nahuel Gallo disfrutando de unos mates con las Tres Estrellas en el Pecho !!! En camino a su país !!! Viva la Argentina, Viva la AFA !!!».

El argentino fue recibido esta mañana en el aeropuerto por parte de su familia y distintos integrantes del Gabinete Nacional.

En diálogo con LN+, Milei se refirió por primera vez a su liberación: «Lo voy a poner en negro sobre blanco, era una tragedia que estuviera secuestrado. Ahora si vuelve por el motivo que sea, ya sea, gracias a la gestión de Estados Unidos e Italia o sea por el vehículo que haya puesto a disposición otra persona o lo que fuera, bienvenido».

«Lo que me importa es que Nahuel Gallo esté de vuelta con nosotros, lo demás son cuestiones de vigesimoquinto orden«, minimizó el jefe de Estado. A esto, definió que desde la AFA «con cada cosa que hacen se ensucian más».

Por su parte, en contacto con Radio Mitre, Bullrich sostuvo que “las gestiones para liberar a Gallo nosotros las hicimos desde el primer segundo. De esto no estábamos al tanto”.

“Ayer pasamos un mal momento porque a las nueve y media de la noche se lo llevaron de la cárcel. Los presos gritaban: ‘Se llevaron al argentino’ y estuvo en un lugar de contrainteligencia. Nadie sabía dónde estaba. Había salido de la cárcel y nadie sabía dónde estaba”, relató.

Según Bullrich, Gallo desconocía a dónde lo estaban llevando hasta que escuchó la tonada argentina: «Es raro que te busque la AFA y no tu gobierno, pero bueno, esos son detalles».

«Está acá, está sano. Evidentemente el gobierno venezolano no quería entregárselo a nuestro gobierno, sino que lo hizo a través de algunos que son amigos“, añadió y dejó trascender que el régimen venezolano buscó una manera de entregarlo a «aquellos que son parte de esa ideología».

“Nos preocupaba que vuele sin haber hecho estudios médicos. Quizás se los hizo la inteligencia venezolana. No sé. No le quisimos preguntar nada. Simplemente que abrace a su señora, a su mamá, a su hijo. Eso era lo importante. Mañana será otro día”, concluyó la senadora.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la esposa de Gallo aseguró que “no tiene mucha información” respecto a la gestión que hizo Claudio ‘Chiqui’ Tapia para su vuelta a la Argentina y expresó que “lo único que sabe” es que “Nahuel subió a un avión porque hubo algún tipo de mediación”.

“Creo que Dios así lo quiso y creo que fueron instrumentos. Obviamente, estamos agradecidos con todas las gestiones que se han hecho para que Nahuel hoy esté sano y salvo con nosotros. Es un regalo bastante grande”, expesó.

Por otra parte, lamentó que haya pasado tanto tiempo porque, de haber comenzado esta misma gestión en diciembre de 2024, “se hubiera evitado mucho dolor”. En la misma línea, recordó que ella y su familia están pidiendo la liberación de Gallo “hace 14 meses” y cuestionó “por qué no lo hicieron antes, si tenían poder para hacerlo”.

Por último, afirmó que “sin la detención de (Nicolás) Maduro por parte de (Donald) Trump la liberación de Nahuel no hubiera existido jamás: ni su liberación ni la de los presos políticos en Venezuela, lo veíamos lejísimos”, agregó.

El Gobierno no descarta ir contra la AFA por “traición a la patria”

El Gobierno no descarta avanzar judicialmente contra la AFA bajo la figura de supuesta “traición a la patria” por los vínculos de la asociación del fútbol con Venezuela, después de que se conociera que la entidad que dirige Claudio “Chiqui” Tapia participó de las negociaciones para traer a Argentina al gendarme Nahuel Gallo.

Así lo informó la Agencia Noticias Argentinas a través de fuentes oficiales. El Gobierno quiere que la AFA explique sus vínculos con el régimen chavista.

“Sabíamos que estában allá y estaban interfiriendo en las negociaciones. Vamos a tratar de responder la pregunta quién y de qué forma: ‘sedicion’, ‘traición a la patria’, ‘espionaje ilegal’”, especularon en el Gobierno.

La Casa Rosada señaló que una “organización no gubernamental no puede intervenir en un país con una dictadura narcoterrorista, arrogándose una función de cumplimiento públicos”.