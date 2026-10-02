Licencias docentes: Neuquén registró 114.743 días menos y Educación pone el foco en la continuidad en las aulas

La Provincia constató un total de 114.743 días menos de licencias docentes entre septiembre de 2025 y septiembre de este año, según los datos difundidos por el Gobierno provincial. En el mismo período, el ausentismo docente pasó del 25% al 18%, mientras que la cantidad de certificados se redujo en unos 300 por día.

Los datos oficiales también señalan una disminución de alrededor de 9.500 días de ausencia por mes. A su vez, la duración promedio de las licencias cortas pasó de 15 a 7 días. La Provincia estimó en casi $8.000 millones de dólares el impacto presupuestario de la reducción del ausentismo durante el período analizado.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Soledad Martínez, ministra de Educación, explicó que la reducción de la licencias tiene un impacto que va más allá de lo económico y puso el foco en la continuidad pedagógica dentro de las aulas. «En las aulas nosotros hemos podido, producto de esa reducción del promedio de usufructo de días de licencia corta de 15 a 7 días en promedio, garantizar regularidad y continuidad pedagógica», expresó.

Martínez vinculó esa mejora con uno de los reclamos que, según señaló, habían planteado las familias durante el ciclo lectivo sobre el constante reemplazo de docentes. “Ese reclamo que algunas familias tenían, o que muchas familias tenían, y decían ‘en el año cambiaron cinco veces de docente’, eso justamente deja de pasar con este tipo de medidas”, afirmó.

Para la ministra, ese cambio constituye el principal resultado de la política implementada por la Provincia. “Para nosotros ese es el impacto mayor que tiene la política de auditoría y de salud ocupacional que hemos puesto en marcha”, remarcó.

El sistema de auditorías

El Sistema Integral de Salud Ocupacional (SISO) es una herramienta que funciona desde 2020 y fue desarrollada por personal técnico del Ministerio de Educación y del Consejo Provincial de Educación.

Según explicó Martínez, en 2024 la actual gestión recuperó el control y la administración del sistema y de la Dirección Provincial de Salud Ocupacional. Hasta ese momento, una empresa tenía a su cargo las auditorías de certificados médicos y licencias.

“Nosotros llegamos y había una empresa que tenía a su cargo justamente estas auditorías de certificados médicos y de licencias. La recuperamos, lo coordinamos desde la Dirección Provincial de Salud Ocupacional”, explicó.

A partir de entonces, el Gobierno introdujo mejoras y ajustes al SISO, que permite realizar un seguimiento de los certificados médicos ingresados, su estado, las patologías, la cantidad de días solicitados y las distintas categorías de licencias.

El trámite también se digitalizó, por lo que cada docente puede cargar su certificado médico directamente en el sistema, sin necesidad de presentarlo físicamente en la escuela. “Se carga de manera digital desde cualquier dispositivo y dentro de los plazos previstos, que son 48 horas, recibe la respuesta de la auditoría”, detalló la ministra.

Licencias por salud mental

Consultada sobre el tratamiento de las licencias por causas de salud mental, Martínez explicó: “Es bastante más complejo de evaluar, tanto la formalidad como el diagnóstico y el reposo indicado. Lo que hemos intensificado en materia de salud mental son juntas médicas y evaluaciones”.

La ministra también explicó que se avanzó en una estandarización de la historia clínica y de los antecedentes que deben acompañar los pedidos de prórroga de este tipo de licencias, con el objetivo de contar con elementos específicos para evaluar la continuidad del reposo.

El esquema de control se complementa con un equipo de 17 auditores externos, parte de las tareas incluye controles domiciliarios, que se realizan mediante un sistema de muestreo para verificar que las condiciones de reposo indicadas por el profesional tratante se estén cumpliendo.

Además, la funcionaria sostuvo que la Provincia busca continuar fortaleciendo el área de salud mental y el sistema de auditorías.