Según el Gobierno, el Argentina Week en París cierra con anuncios de inversión por US$27.000 millones

La Argentina Week, desarrollada en París, cerró con anuncios de inversiones por unos US$27.000 millones, según informó el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki. El funcionario calificó como “transformadora” la semana, que reunió a representantes de grandes compañías de energía, minería, agro y tecnología con funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios argentinos y extranjeros.

Argentina Week cerró en París con anuncios de inversión por US$27.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, también destacó el resultado y habló de “casi US$30.000 millones en nuevas inversiones para los próximos años”. Sin embargo, ni el Gobierno ni la embajada difundieron el detalle completo de los proyectos y solo comunicaron algunos de los anuncios considerados de mayor relevancia.

Según detalló La Nación, los compromisos incluyen anuncios de inversión, pedidos de ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobaciones dentro de ese esquema y promesas de acelerar desembolsos de empresas francesas, europeas y argentinas.

El resultado adquiere relevancia en un contexto de desaceleración de la actividad económica y después de cinco trimestres consecutivos de caída de la inversión, según los datos oficiales mencionados en el balance. A esto se suma una mayor volatilidad financiera y la incertidumbre asociada al escenario electoral.

Sielecki atribuyó los anuncios a “la seriedad macroeconómica y el magnetismo mundial del presidente Javier Milei”. El embajador también resaltó la participación de 13 gobernadores, a la que calificó como una delegación “inédita en la historia”.

Entre los mandatarios provinciales estuvieron Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz y Jorge Macri, entre otros.